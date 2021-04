Težava vlaganje v nekoga, ne drsalke in kostumi

V športu se vse odraža v izidu. Ob fiksnih merilnih standardih so tudi subjektivni za estetsko izvedbo, v zimskih športih ti pridejo do izraza predvsem v baletu na ledu, umetnostnem drsanju. Daša Grm, 18. aprila bo dopolnila 30 let, na nedavnem svetovnem prvenstvu v Stockholmu ni izpolnila svojih športnih želja, tekmovanje je s 34. mestom končala že po kratkem programu, v prostega se je uvrstilo 24 najboljših. Grmova si je na SP kot najboljšo uvrstitev že dvakrat pridrsala 18. mesto, z dosežkom iz Švedske pa si za zdaj tudi ni zagotovila nastopa na zimskih olimpijskih igrah naslednje leto v Pe...