Tega svet še ni videl! Poglejte, kako je Jokić jokal kot majhen otrok (VIDEO)

To nedeljo je v Subotici v Srbiji potekala znamenita kasaška dirka Dužijanica, eno najprestižnejših tekmovanj srbske konjeniške scene, zmago pa je osvojil Demon Dell'Est, konj v lasti zvezdnika lige NBA, košarkarja Denver Nuggetsov Nikole Jokića. Čeprav Jokić na igrišču slovi kot zelo umirjen igralec, pride njegova čustvena plat do izraza, ko gre za konje, ki jih obožuje, so navedli srbski mediji.

Jokal kot majhen otrok

Potem ko je njegov konj Demon Dell'Est prvi prečkal ciljno črto, je Jokić od sreče jokal in osebno čestital džokeju Carmineju Piscuogliju in trenerju Vladimirju Pribiću.

V zadnjih tednih so Jokića sicer večkrat posneli na hipodromih, kjer z navdušenjem spremlja nastope svojih ljubljenčkov.

Kljub temu ima zmaga v Dužijanici posebno mesto v njegovem srcu. Za Jokića namreč konjeniški šport ni le hobi. Je njegova strast.