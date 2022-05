Tečem, da pomagam za slepe in slabovidne

V soboto bo še posebej pestro v Novi Gorici, kjer se bo med 9. in 11. uro v Športnem parku odvila že 8. dobrodelna, netekmovalna in družabna prireditev Tečem, da pomagam. Kot do zdaj so moči združili Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica (MDSS) in Lions klubi Severne Primorske, občina, Center za krepitev zdravja v okviru novogoriškega zdravstvenega doma in Javni zavod za šport Nova Gorica.

Za vsak pretečeni krog 50 centov

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, prireditev vključuje rekreativni tek in hojo po atletski ob nogometnem igrišču inje primerna za ljudi vseh starosti in ne glede na njihove gibalne omejitve. Ob doniranem prispevku vsak prejme lističe za štetje krogov. Priporočena donacija je 5 evrov za odrasle, 2 evra za otroke in mladostnike. Prispevate pa lahko tudi s sms- sporočili s ključno besedo SLEPI (ali SLEPI5) na številko 1919. Zbrana sredstva bodo v celoti namenili plačevanju najemnine za prostore Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica. Za vsak krog, ki ga bodo udeleženci pretekli ali prehodili letos, bo podjetje Arctur, ki letos praznuje 30-letnico svojega delovanja, MDSS podarilo 50 centov. Sredstva od pretečenih krogov bodo namenili programu rehabilitacije slepih in slabovidnih na osebni ravni.

Tek za zavezanimi očmi, poligon za hojo z belo palico ...

Na prireditvenem prostoru bodo na voljo tudi dodatne dejavnosti, kot na primer tek z zavezanimi očmi, poligon za hojo z belo palico, novogoriški Center za krepitev zdravja pa bo na stojnici predstavljal svoje programe in obiskovalcem meril tudi krvni sladkor.