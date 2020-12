Takšna kazen je doletela OKS zaradi kršitve koronaukrepov

Predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Bogdan Gabrovec. FOTO: Leon Vidic, Delo

Konec septembra je Olimpijske komite Slovenije (OKS) priredil velik dogodek v dvorani Hotela Union, na katerem je bilo 140 ljudi. Spomnimo, na prireditvi so bili vsi brez mask. Sedeli so brez primerne razdalje, zato so inšpektorji uvedli nadzor. Med njimi so bili tudi prvi mož OKS, predsednik Uefe, ministrica za zdravjein mnogi drugi znani obrazi.Po skoraj treh mesecih postopki še tečejo, az zdravstvenega inšpektorata, je na novinarsko vprašanje, ali je zdravstveni inšpektorat že zaključil postopek glede morebitnih kršitev na prireditvi olimpijskega komiteja, odgovorila: »Postopek še poteka zaradi velikega števila udeležencev, plačani pa sta bili dve globi. Izdani sta bili organizatorju in odgovorni osebi organizatorja. Višina kazni je 4.000 evrov, plačana je bila polovica.«