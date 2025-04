Tako so se na tekmi poklonili pokojnemu Nejcu, ki je umrl mnogo prezgodaj (FOTO)

Prejšnji teden je po družbenih omrežjih zakrožila vest, da se je za vedno poslovil 30-letni Nejc, ki je bil zvesti navijač NK Olimpija. Navijaška skupina Green Dragons je ob novici, ki je pretresla vse, napovedala, da se mu bodo poklonili na prihajajoči nedeljski tekmi.

Navijači so napoved tudi uresničili, saj so na tekmi proti Bravu na tribuni razgrnili transparent, na katerem je pisalo: »Nejc, počivaj v miru.« Kot je razvidno z objave kluba na Facebooku, se je fotografija pokojnika pojavila na velikem ekranu, poklonili pa so se mu tudi nogometaši.

Za seboj pustil dva otroka

»Nekaj najbolj groznega, ko na tej naši zemlji ugasne mlado življenje, ki je šele začelo živeti in za sabo pustilo veliko dobrega. Zakaj je ta svet tako krut. Boga otročka, ki sta ostala brez pridnega in skrbnega očeta. S solzami v očeh sem brala ta zapis, ki ste ga zapisali. In poklon vsem vam in vsakemu posebej, da lepo držite skupaj tako v lepih kot v težkih trenutkih in tudi pomagate družini, ki je ostala brez drage osebe in ljubečega očeta dveh majhnih otrok,« je ena od komentatork zapisala pod objavo.