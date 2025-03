Jelko Gros v novem intervjuju zelo oster: »Naj se postavijo v vlogo Roberta Hrgote«

Legendarni Jelko Gros, ki je slovenskim navijačem zelo poznan predvsem kot komentator smučarskih skokov, je bil v intervjuju za Sportklub precej oster.

Med drugim je pokomentiral to, da je v prenosu po nedavno osvojenem ekipnem zlatu naših skakalcev oštel novinarje. »Seveda sem jih. Slovenci so osvojili četrto zaporedno ekipno medaljo na prvenstvih, nekateri pa govorijo, da je to drugorazreden šport. Naj se postavijo v vlogo Roberta Hrgote, ki tekmuje z vsemi nacijami, in rečejo, da je to drugorazredni šport,« je povedal Gros in nadaljeval: »Mislim, da pri zadnjem glasovanju za športno ekipo leta od novinarjev niso prejeli niti ene točke, čeprav so bili svetovni prvaki v smučarskih poletih. Ko vidiš, na kakšen način se dojema skoke, si lahko upravičeno užaljen.«

Dotaknil se je OKS

Po njegovem mnenju tudi Olimpijski komite Slovenije s svojimi pravili izničuje rezultate. Kot pravi, je važno le, koliko držav se ukvarja z določenim športom.

Mnenja je tudi, da so smučarski skoki pri nas pri nekaterih cenjeni. »V Sloveniji med ljudmi so cenjeni, le strokovnjaki, ki so sestavljali ta pravila, ne poznajo športa in njegovih razsežnosti,« je med drugim še povedal v zanimivem intervjuju.