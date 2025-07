Tadej Pogačar ne namerava zavirati

Iz Lilla se bo danes na 3.338,8 kilometra dolgo pot, ki se bo 27. julija končala v Parizu, podala karavana 112. kolesarske dirke po Franciji. V njej bo številko 1 nosil lanski zmagovalec Tadej Pogačar (UAE), ki bo lovil svojo četrto rumeno majico. Boj zanjo bo bržkone odločen šele v zadnjem tednu, a pred tem bo treba preživeti uvodne dneve, ki bodo tokrat še posebej kaotični.

Zadnja dva hribovita starta Toura v Bilbau in Firencah sta bila kot nalašč za Pogačarja in njegove tekmece za vrh v skupni razvrstitvi. Teren je bil tako zahteven, da ekipe najboljših sprinterjev niso rinile v ospredje. Ostrejša kot je selekcija, manj je gneče na čelu pelotona in manj nevarnosti za skupinske padce.

V okolici Lilla, kjer se bo začel prvi Tour po koronskem letu 2020, ki bo potekal povsem po francoskih tleh, bo vse drugače. Prvič po letu 2020, ki je Pogačarju prineslo prvo od treh zmag na Touru, bo uvodna etapa ravninska. Na njej bodo svojo priložnost iskale številne ekipe, in to s po osmimi še svežimi kolesarji, nabitimi kot puške.

4 slovenski kolesarji se bodo danes odpeljali na start Toura, ob Tadeju Pogačarju in Primožu Rogliču še Luka Mezgec in Matej Mohorič.

Boj za položaje v ospredju bo neizprosen, še posebej ker že prvi dan kljub le dobrim 1000 višinskim metrom skriva nekaj pasti. V zaključku bo odsek pred poldrugi kilometer dolgo ciljno ravnino izjemno tehnično zahteven, hitrosti pa bodo zelo visoke. Še prej bo treba biti na preži zaradi vetra, ki na izpostavljenih cestah lahko v hipu razbije glavnino.

A če se ne bo zgodilo nič nepredvidenega, bomo na koncu videli pravo malo sprintersko svetovno prvenstvo. Jonathan Milan (Lidl Trek), Jasper Philipsen (Alpecin Deceuninck), Tim Merlier (Soudal Quick Step), Jordi Meeus (Red Bull Bora Hansgrohe) in Dylan Groenewegen (Jayco Alula) naj bi bili glavni kandidati za zmago v uvodni etapi, ki prinaša tudi prestižno prvo rumeno majico na dirki. Če jo bo oblekel Groenewegen, bo to že uspešen Tour za njegovega ključnega pomočnika Luko Mezgeca.

Vsaka priložnost šteje

V preteklosti so se ob tovrstnih uvodnih tednih Toura kandidati za zmago na Elizejskih poljanah držali v ozadju, v dobi Tadeja Pogačarja, Jonasa Vingegaarda (Visma Lease a Bike), Primoža Rogliča (Red Bull Bora Hansgrohe) in druščine pa premirja ni od 1. do 21. etape.

Zato je vprašanje le, kako hitro bodo Pogačarja zasrbele noge v želji, da pokaže svojo moč, preizkusi pripravljenost tekmecev in se poda v lov na etapno zmago. Morda bomo to dočakali že prvi konec tedna, saj bo druga in hkrati najdaljša etapa Toura povsem drugačna od uvodne. Na 209,1 kilometra bo treba premagati 2.550 višinskih metrov, razdeljenih na številne kratke, a strme vzpone. Na takšnih je Pogačar blestel na enodnevnih dirkah v pomladanskem delu sezone, v katerem je v 22 tekmovalnih dneh slavil 11 zmag.

Če bodo noge dobre, bomo tudi kaj poskusili v težkih sprintih.

»Če bodo noge dobre, bomo tudi kaj poskusili v težkih sprintih. To za nas sicer ni prioriteta začetka Toura, temveč da se vozimo v ospredju, pazimo na luknje in padce. Če pa bo prišlo še kaj drugega, bo to bonus za nas,« je dal 26-letnik s Klanca pri Komendi v pogovoru za RTV Slovenija vedeti, da ne bo zaviral, če se bo v zaključku katere od uvodnih preizkušenj znašel na pravem mestu ob pravem času.

Odločilni del nedeljske etape s ciljem v mestu Boulogne-sur-Mer bi ga že lahko zvabil v boj za najvišja mesta, saj sta v zadnjih 10 kilometrih na vrsti vzpona na Côte de Saint-Étienne-au-Mont (1 km, 9,5-odstotni povprečni naklon) in Côte d'Outreau (800 m, 8,8 %), nato pa se bo tudi zadnjih 1,2 km etape vzpenjalo s 3,8-odstotnim naklonom.

Na tovrstnih zaključkih je nekoč blestel tudi Roglič, ki pred začetkom svojega sedmega Toura (leta 2020 je bil drugi, nato pa je trikrat zapored odstopil) ne razglaša visokoletečih ciljev, temveč je le izrazil željo, da tokrat vendarle prikolesari do Pariza.

Sodeč po tekmovalnosti, ki je zanj značilna od začetka tekmovalne poti, bo govorica njegovih nog bolj odločna. Kmalu bo razvidno, koliko je ta čas v njih moči. Če bo skočil Tadej, bo bržkone to moral storiti tudi Primož.