Svet športa zavit v črnino, tragično umrl svetovni prvak (FOTO)

Svetovni prvak v snežnem žlebu Kyle Smaine je umrl v nesreči v plazu na Japonskem. Kot danes poročajo ameriški mediji, ki se sklicujejo na njegovo družino, je 31-letnega smučarja prostega sloga in še enega moškega reševalna ekipa v prefekturi Nagano po plazu našla brez znakov življenja.

Konec tedna je bilo več oseb na turnem smučanju, ko se je na 2100 metrov visokem gorskem pobočju sprožil plaz. Takrat je tudi močno snežilo. Lokalne oblasti so zato izdale opozorila pred snežnimi plazovi.

Plaz je ujel štiri moške, po podatkih japonske policije je dvema uspelo priti na varno, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Za smučarja usoden zračni sunek

Smaine je zadnjih deset dni preživel na Japonskem, kjer ga je fotograf Grant Gunderson fotografiral. Kot je slednji zapisal na instagramu, je včeraj doživel nočno moro. Po njegovih besedah so on, Smaine in tretji smučar uživali v zadnjem dnevu pustolovščine na smučišču Tsugaike Kogen, sam pa je bil nato preveč utrujen, da bi se pridružil partnerjema na drugi vožnji.

Povedal je, da je plaz, ki ga je sprožil smučar iz druge skupine, povzročil zračni sunek, ta pa je Smaina vrgel več kot 48 metrov v smrt.