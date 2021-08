Svet športa v črnem: umrl pomemben športni funkcionar

Nekdanji predsednik Moka Jacques Rogge. FOTO: Kim Kyung Hoon / Reuters Reuters Pictures

V 80. letu starosti je umrl nekdanji predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok), so danes sporočili iz Moka. Rogge je olimpijsko družino vodil med letoma 2001 in 2013, ko ga je zamenjal zdajšnji predsednik Nemec»Jacques je ljubil šport in je bil rad s športniki. Svojo strast do športa je prenesel na vsakogar, ki ga je poznal. Njegovo veselje do tega je bilo prav nalezljivo,« je v sporočilu za javnosti o svojem predhodniku povedal Bach.Mok je dodal, da se je Rogge z modernizacijo in preoblikovanjem mednarodnega komiteja za vselej zapisal v olimpijsko gibanje. Njegov projekt pa so med drugim tudi olimpijske igre mladih.Olimpijska zastava na sedežu Moka v Lozani, pred olimpijskim muzejem in na vseh nepremičninah Moka bo v naslednjih petih dneh izobešena na polovici droga, so še zapisali pri Moku in vse nacionalne olimpijske komiteje pozvali, naj sledijo njihovemu zgledu.Ob športnikih bodo za Jacquesom Roggejem najbolj žalovali žena, hči, sin in oba vnuka.