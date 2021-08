Svet formule 1 v šoku: ustrelil jo je v postelji z ljubimko

Vodja enega najbolj znanih dirkališč v koledarju formule ena je umrla, ko jo je domnevno ustrelil njen mož, potem ko jo je ujel v postelji z njeno ljubimko.(51), direktorico dirkališča Spa-Francorchamps, so mrtvo v njenem domu v Gouvyju v Belgiji našli v nedeljo.Policija je sporočila, da je bila Mailletova doma s svojo domnevno ljubimko(53), ko se je njen možsoočil z ženskama, ki sta bili v spalnici. Dubois je s pištolo domnevno ubil ženski, nato pa si sodil sam, še prej pa poklical policijo. V izjavi javnega tožilca piše, da je deset minut čez polnoč policija v hiši v Gouvyju našla trupla dveh žensk in moškega, na vseh so bile sledi strelnih ran.Mailletova je postala direktorica slovitega belgijskega dirkališča Spa-Francorchamps leta 2016 in nadzirala njegovo modernizacijo. Dubois je bil prav tako znan v svetu motošporta, tako kot lastnik moštva, kot tudi soustanovitelj serije VW Fun Cup. Mailletova, s katero sta bila poročena 17 let, je leta 2006 osvojil anaslov prvakinje omenjene serije.Iz Fie so danes sporočili, da bo tudi letos dirka na Japonskem odpadla. Dirka za VN Japonske v Suzuki bi morala biti 10. oktobra, a se je Fia skupaj z oblastmi in promotorji dirke na Japonskem dogovorila, da jo zaradi naraščajočega števila okužb v deželi vzhajajočega sonca odpovedo. Že pred tem so odpovedali dirko v Singapurju, ki bi morala biti 3. oktobra. Fia je sporočila, da pripravljajo novo razporeditev letošnjih dirk.