Strlo vam bo srce: umrl veliki up (38) celjskega nogometa

Iz Nogometnega kluba Celje so sporočili žalostno vest, da se je mnogo prezgodaj poslovil(38). »Gregor je bil velik up celjskega nogometa. Bleščečo nogometno kariero mu je v mladosti preprečila nesreča, po kateri je svoj razkošen talent prenesel na slikarsko platno,« so v klubu zapisali ob smrti njihovega nekdanjega vratarja.»Gregor, počivaj v miru,« so še zapisali in njegovi družini izrekli iskreno sožalje.Gregor se je rodil 31. avgusta 1982 v Celju, pri rosnih petnajstih letih pa mu je nepremišljen skok na glavo v Šmartinsko jezero za vedno spremenil življenje. »Žal, se je njegova kratka, vendar uspešna slikarska pot nepričakovano končala 9. marca 2021,« pa so zapisali v Zvezi paraplegikov Slovenije.Tudi po poškodbi je Gregor še vedno spremljal šport, nato pa sta ga priznana slikarja Benjamin Žnidaršič in Vojko Gašperut prepričala, naj poskusi s slikanjem z usti ali nogami. Po nekaj letih zagnanega dela, aktivnega slikanja in neizmerne volje so ga 1. marca 2019 sprejeli v elitno Mednarodno združenje slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami. Ustvarjal je predvsem v tehniki akrila na platno, njegova mentoricapa je o njem in njegovem delu zapisala, da se je za slikarsko ustvarjalno pot odločil zelo resno, z vso odgovornostjo in spoštovanjem. Najprej se je moral soočiti z zahtevno tehniko slikanja z usti, spoznavanjem osnov likovne teorije in barv, razumevanjem kompozicije in motivov, so še zapisali v zvezi.