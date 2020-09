Stopili se boste: tako Rogličev sin obožuje očeta (VIDEO)

Med letošnjo kolesarsko dirko po Franciji morajoin vsi njegovi tekmeci strogo slediti navodilom za preprečevanje okužb z novim koronavirusom. Vsaka okužba v ekipi bi namreč lahko pomenila, da moštvo izločijo z dirke, sanj o veliki zmagi na prestižni dirki pa bi bilo tako hitro konec.Tako so letos kolesarji v pravem mehurčku, do njih imajo omejen dostop tudi novinarji, sami pa ne smejo imeti stika z gledalci niti s svojimi bližnjimi. Vseeno je Rogličeva družina blizu karavane in si je nekaj etap že ogledala v živo. Za očeta pesti stiska tudi enoletni sin, ki najbrž še točno ne ve, kaj trenutno počne njegov očka. Se je pa močno razveselil njegove podobe na navijaškem transparentu in pokazal, kako ga obožuje. Vse skupaj je v video ujela njegova mamaDružina bo ločena vsaj še do naslednjega konca tedna, ko se bo, upamo, Lev razveselil novega leva – plišaste igrače, ki je simbol dirke in jo ob rumeni majici prejme zmagovalec.