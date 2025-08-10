TEŽAVA

Ste videli, kakšno težavo je imel Dončić z luksuznim avtomobilom? Ni bil videti zadovoljen (VIDEO)

Ni mogel vstopiti v luksuzni avtomobil Rimac Nevera, saj je bil zaparkiran.
Fotografija: V petek je ponovno igral za slovensko reprezentanco. FOTO: Leon Vidic/delo
V petek je ponovno igral za slovensko reprezentanco. FOTO: Leon Vidic/delo

To, da ima Luka Dončić rad avtomobile, je že znano. Že večkrat smo ga lahko videli v kakšnem zelo zmogljivem. Tudi v teh dneh smo ga lahko videli v enem takem. Po Ljubljani se je namreč prevažal z vrhunskim avtomobilom Rimac Nevera. Z njim pa je imel tudi eno zanimivo prigodo, ki je bila ujeta tudi v objektiv kamere.

Poglejte, s čim se po Ljubljani prevaža Dončić! Težko ga boste zgrešili (VIDEO)

Uporabnik TikToka je objavil video, na katerem lahko vidimo Dončića, ki v parkirni hiši ni mogel vstopiti v omenjeni avtomobil, saj ga je nekdo zaparkiral. Poskusil je odpreti vrata, a je hitro ugotovil, da ne bo mogel vstopiti. Zdi se, da je posnetek nastal v petek v parkirni hiši stoženske dvorane.

Danes ni igral

Dončić je v petek ponovno zaigral v slovenski košarkarski reprezentanci, ki je izgubila proti nemški. Danes je naša reprezentanca ponovno igrala proti istemu nasprotniku, a Dončić na tej tekmi ni igral.

Luko Dončića s tribun bodrila tudi njegova največja oboževalka (FOTO)

