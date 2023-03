Dragić se ne sekira, tako vesel je bil, ko je podpisal za novega delodajalca (FOTO)

Kot smo že poročali, slovenski košarkarski reprezentant Goran Dragić ni več član ekipe Chicago Bulls, ki igra v severnoameriški ligi NBA. A naš 37-letni as se zato očitno ne sekira preveč, saj je v soboto uradno postal košarkar Milwaukeeja do konca sezone. In svoje veselje je Dragić delil tudi na družabnem omrežju s fotografijo, kjer z nasmehom podpisuje pogodbo z novim delodajalcem Milwaukee Bucks.

»Pripravljen! Gremo, bucks,« je zapisal poleg fotografij, in požel kopico lepih želja.

Sicer pa je Dragić v Milwaukeeju dobro zapisan. Trener Mike Budenholzer ga je želel privabiti že februarja lani, ko se je po slovesu od Toronta raje odločil za Brooklyn. Dragić drugega vabila ni zavrnil, ker ve, da ima Milwaukee v Giannisu Antetokounmpu enega od največjih zvezdnikov na svetu, hkrati pa enega od najbolje zapolnjenih kadrov v ligi NBA.