Ste videli, kako se je Goran Dragić odzval na dogajanje v reprezentanci? Z eno objavo je vse povedal (FOTO)

Včerajšnja novica, da Zoran Dragić ne bo nastopil na prihajajočem evropskem prvenstvu, še naprej odmeva. O tem, zakaj ga ne bo na tem tekmovanju, je za RTV Slovenija spregovoril Zoran sam. Kot je dejal, bi si zaslužil bolj korekten odnos, od reprezentance, dejal pa je tudi, da se je poslovil sam. »Od reprezentance sem se poslovil sam, saj mi je selektor na sestanku na mojo željo po tekmi z Nemčijo v Manheimu dejal, da ne morem več dati ničesar ekipi. Odločitev sem sprejel, a se z njo ne strinjam. Občutil sem jezo in veliko žalost,« je povedal Dragić.

Zoran v pogovoru ni skrival nezadovoljstva nad Aleksandrom Sekulićem in Košarkarsko zvezo Slovenije. Dejal je, da je močno razočaran nad odnosom in komunikacijo Sekulića in vodilnih na zvezi. »Svoj pogled bi mi lahko sporočili že pred pripravami, tako pa sem izgubil čas z družino, ki ga imam zaradi kariere že tako malo. Glede na vse, kar sem dal reprezentanci skozi leta, ki sem ji bil vedno na voljo in jo postavljal tudi pred interese delodajalcev, bi si zaslužil bolj korekten odnos,« je še povedal.

Odzvala sta se partnerica in Goran

Na to, da Zorana ne bo na evropskem prvenstvu, se je odzvala tudi njegova partnerica Svetlana. Svoje pa je z objavo povedal tudi nekdanji reprezentant in Zoranov brat Goran Dragić. Ta je na družbenem omrežju Instagram objavil zgodbo, v kateri je primerjal selektorja z lažnivim ostržkom.