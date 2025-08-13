SLOVENSKA KOŠARKARSKA REPREZENTANCA

Ste videli, kako se je Goran Dragić odzval na dogajanje v reprezentanci? Z eno objavo je vse povedal (FOTO)

Na to, da ne bo nastopil na prihodnjem evropskem prvenstvu, se je odzval tudi Zoran Dragić sam.
Fotografija: Zoran Dragić je na nedavni prijateljski tekmi proti Nemčiji še igral, na prihajajočem evropskem prvenstvu ne bo. FOTO: Leon Vidic/Delo
Odpri galerijo
Zoran Dragić je na nedavni prijateljski tekmi proti Nemčiji še igral, na prihajajočem evropskem prvenstvu ne bo. FOTO: Leon Vidic/Delo

A. Ka.
13.08.2025 ob 16:02
13.08.2025 ob 16:05
A. Ka.
13.08.2025 ob 16:02
13.08.2025 ob 16:05

Poslušajte

Čas branja: 1:45 min.

Včerajšnja novica, da Zoran Dragić ne bo nastopil na prihajajočem evropskem prvenstvu, še naprej odmeva. O tem, zakaj ga ne bo na tem tekmovanju, je za RTV Slovenija spregovoril Zoran sam. Kot je dejal, bi si zaslužil bolj korekten odnos, od reprezentance, dejal pa je tudi, da se je poslovil sam. »Od reprezentance sem se poslovil sam, saj mi je selektor na sestanku na mojo željo po tekmi z Nemčijo v Manheimu dejal, da ne morem več dati ničesar ekipi. Odločitev sem sprejel, a se z njo ne strinjam. Občutil sem jezo in veliko žalost,« je povedal Dragić.

Zoran v pogovoru ni skrival nezadovoljstva nad Aleksandrom Sekulićem in Košarkarsko zvezo Slovenije. Dejal je, da je močno razočaran nad odnosom in komunikacijo Sekulića in vodilnih na zvezi. »Svoj pogled bi mi lahko sporočili že pred pripravami, tako pa sem izgubil čas z družino, ki ga imam zaradi kariere že tako malo. Glede na vse, kar sem dal reprezentanci skozi leta, ki sem ji bil vedno na voljo in jo postavljal tudi pred interese delodajalcev, bi si zaslužil bolj korekten odnos,« je še povedal.

Odzvala sta se partnerica in Goran

Na to, da Zorana ne bo na evropskem prvenstvu, se je odzvala tudi njegova partnerica Svetlana. Svoje pa je z objavo povedal tudi nekdanji reprezentant in Zoranov brat Goran Dragić. Ta je na družbenem omrežju Instagram objavil zgodbo, v kateri je primerjal selektorja z lažnivim ostržkom.

Zgodba na Instagramu od Gorana Dragića. FOTO: Goran Dragić/zaslonska Slika/Instagram
Zgodba na Instagramu od Gorana Dragića. FOTO: Goran Dragić/zaslonska Slika/Instagram

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Zoran Dragić Goran Dragić košarka reprezentanca Aleksander Sekulić evropsko prvenstvo

Priporočamo

V Sloveniji gorijo oranžni alarmi, na Hrvaškem rdeči, v nedeljo pa preobrat (FOTO)
Velika tragedija v vasi Trešnjevica: 12-letnik prišel k starima staršema in umrl
Umrla je ena najboljših hrvaških športnic vseh časov (FOTO)
Slovenec posnel, kako prevaža poln kombi denarja iz Banke Slovenije, usuli so se komentarji

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo

Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

Komentarji:

Priporočamo

V Sloveniji gorijo oranžni alarmi, na Hrvaškem rdeči, v nedeljo pa preobrat (FOTO)
Velika tragedija v vasi Trešnjevica: 12-letnik prišel k starima staršema in umrl
Umrla je ena najboljših hrvaških športnic vseh časov (FOTO)
Slovenec posnel, kako prevaža poln kombi denarja iz Banke Slovenije, usuli so se komentarji

Izbrano za vas

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo

Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.