EUROBASKET

Ste videli, kako je Dončić napičil sodnike? »Dobil sem tehnično napako, ker sem mu rekel 'alo'«

Slovenski košarkarji z dvignjeno glavo zapuščajo evropsko prvenstvo v Rigi.
Prvi zvezdnik in strelec turnirja Luka Dončić je povedal, da tako nespoštljivega odnosa v karieri še ni bil deležen.
Prvi zvezdnik in strelec turnirja Luka Dončić je povedal, da tako nespoštljivega odnosa v karieri še ni bil deležen.

11.09.2025 ob 07:19
11.09.2025 ob 09:00
Slovenski košarkarji z dvignjeno glavo zapuščajo evropsko prvenstvo v Rigi. Po porazu v četrtfinalu proti Nemčiji pa se zaradi mnogih čudnih sodniških odločitev niso ugriznili v jezik. Prvi zvezdnik in strelec turnirja Luka Dončić je povedal, da tako nespoštljivega odnosa v karieri še ni bil deležen.

Dončiću že na začetku dosodili tehnično napako

Besede so letele na sodniško trojko, Wojciech Liszka iz Poljske, Luis Castillo iz Španije in Martins Kozlovskis iz Latvije, ki je že na začetku tekme superzvezdniku dosodila tehnično napako, na začetku tretje četrtine četrto osebno, na koncu tekme pa Nemčiji v dobrih treh minutah prisodila devet prostih metov, ki so tehtnico dokončno nagnili na stran svetovnih prvakov.

»Že v drugi minuti sem dobil tehnično napako, ker sem sodniku rekel 'alo'. Brez opozorila se to v četrtfinalu evropskega prvenstva ne dela. Nato sem na začetku drugega polčasa dobil četrto osebno napako. Kaj takšnega se mi še ni zgodilo v življenju,« je slovenskim novinarjem v Rigi dejal Dončić.

»Sodniki so do nas pokazali nespoštovanje, in to najbolj boli. Prvenstvo zapuščam zelo jezen. Naši cilji so bili višji. Dali smo vse od sebe, se borili maksimalno, zato sem vsem fantom po tekmi čestital za borbenost in prikazano igro.«

»Sam bi lahko v končnici odigral bolje. Nekaj metov ni šlo v koš, nisem sprejel pravih odločitev, a borili smo se do konca in ponosen sem na to reprezentanco,« je dodal Dončić.

 

