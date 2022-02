Ste videli, kaj je šaljivi Primož Roglič svetoval olimpijcem v Pekingu? (VIDEO)

Čeprav sam ni nikdar nastopila na zimskih olimpijskih igrah, pa je bil Primož Roglič svojčas na dobri poti, da kot smučarski skakalec predstavlja Slovenijo na tem velikem dogodku. Kdo bi si mislil, da bo le nekaj let pozneje postal olimpijski prvak - a ne na zimskih, temveč na poletnih olimpijskih igrah in v povsem drugem športu - kolesarstvu.

Roglič, ki se trenutno še pripravlja na začetek nove sezone, pa je vseeno delno še povezan z zimskimi športi. Njegova ekipa Jumbo Visma se je namreč sprva osredotočala le na hitrostjo drsanje, v katerem Nizozemci blestijo že vrsto let. Šele pozneje so postali tudi ena najboljših kolesarskih ekip na svetu.

Primož, kot ekipni strokovnjak za zimske športe, pa je tako skupaj s svojimi moštvenimi kolegi pripravil nekaj posebnih napotkov za kolege drsalce, ki te dni že tekmujejo v Pekingu. Pripravili so jim pet nasvetov, v katerih se Roglič pošali tudi na svoj račun in številne padce, ki so se mu že zgodili v karieri, pa tudi, da »ni konec, dokler ni konec«.

»Zapomnite si, če vam ne uspe v Pekingu, lahko še vedno poskusite v kakšnem drugem športu, kot sem jaz,« je položil na srce vsem zimskim športnikom.