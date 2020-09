Ste vedeli to? Tudi Tadej Pogačar je nekoč skakal na smučeh (FOTO)

Da je bil Primož Roglič nekdaj smučarski skakalec danes ve praktično že ves svet in se čudi temu športnemu fenomenu, ki je tako pozno vstopil v kolesarstvo in uspel. Malokdo pa ve, da se je v smučarskih skokih preizkusil tudi drugi naš kolesarski as Tadej Pogačar.



Fotografijo s tekme v Gori pri Komendi iz leta 2009, na kateri sicer skače z alpskimi smučmi, je izbrskal Klemen Zibelnik, novinar portala Smučka, ki že vrsto let spremlja tekme smučarskih skokov v vseh kategorijah. Na facebooku je ob njej zapisal: »V moji bogati zakladnici smučarsko-skakalnih fotografij, se seveda nahaja Primož Roglič (zgoraj, marec 2009, v vsem znani Planici), veliko bolj pa sem bil presenečen, da imam na skakalnih fotografijah tudi Tadeja Pogačarja (leva spodaj, februar 2009). Slovenski as je takrat skakal na lokalni skakalni tekmi v Gori pri Komendi.«



Pogačar je bil tedaj star 10 let in je torej tudi že kolesaril, smučarski skoki pa ga očitno niso premamili, četudi je na tisti lokalni tekmi z alpskimi smučmi v svoji kategoriji osvojil drugo mesto.



»Zaključek. Če želiš biti vrhunski kolesar, moraš biti skakalec,« je še pripisal avtor fotografije, ki se mu tedaj ni niti sanjalo, da je posnel skok bodočega zmagovalca Tour de France.