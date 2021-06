Stava: to mora početi trener Zidanškove po vsaki zmagi

Sanjskih predstav slovenske teniške igralkev Parizu, na enem najpomembnejših turnirjev na svetu, kar ni in ni konec. Konjičanka je z današnjo uvrstitvijo v polfinale že poskrbela za največji uspeh slovenskega tenisa v samostojni Sloveniji.A pravljice še ni konec, gremo do konca že ves čas poudarjajo v njeni ekipi, v kateri za psihološko pripravo skrbiZidanškova je v Parizu že večkrat omenila, da je na področju psihološke priprave močno napredovala, to pa kajpak dokazuje tudi na igrišču. Lunežnik pa tako skupaj s trenerjem in menedžerjemže od prvega dne spremlja svojo varovanko na tribuni in očitno tudi skrbi za odlično vzdušje v ekipi. Po vsaki zmagi imajo kar že poseben obred: »Rompompom, še ne gremo domov,« po vsaki njeni zmagi odmeva z igrišč v Parizu.Lunežnik pa ima za tem še eno nalogo. S Tamaro sta stavila, da bo po vsaki njeni zmagi bos odšel od štadiona do hotela, kar je približno uro hoje. Po uvrstitvi v četrtfinale je dejal, da bi že potreboval pedikuro, a obljubil, da bo brez težav stisnil zobe - do velikega in presenetljivega končnega zmagoslavja ga namreč ločita še vsega dva bosa izleta.