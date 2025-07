Stanovski kolega stopil v bran Fabjanu: »Judoistko je k lažnim obtožbam nagovarjala trenerka«

Pisali smo, da je več nekdanjih judoistk policiji prijavilo domnevne zlorabe, fizične, psihične in celo spolne, ki naj bi jih nad njimi izvajal Marjan Fabjan, eden najuspešnejših trenerjev juda pri nas.

Dekleta, zdaj že ženske, naj bi Fabjan klofutal, brcal, jih celo tepel z bambusovo palico, nanje je kričal, jih zmerjal in z njimi psihološko manipuliral. Ena od Fabjanovih nekdanjih varovank je zbrala pogum ter svojo zgodbo zaupala medijem. Za Slovenske novice je tako pred dnevi razkrila, da jo je Fabjan, ko je bila še mladoletna, zlorabljal psihično in fizično, ko je dopolnila 18 let, pa so se jim pridružile še spolne zlorabe.

»Ko sem dopolnila 18 let, je že drugi dan v sobi na svetovnem prvenstvu pogovori o seksu, da sem frigidna in da on zna s takšnimi, kot sem jaz. Ob tem sem se počutila prestrašeno, ponižano, osramočeno, saj takrat sploh nisem razmišljala o tem, moje misli so bile vezane na šport in šolo,« je med drugim dejala ena od Fabjanovih domnevnih žrtev, ki je nekoč judo trenirala v klubu Judo klub z’ dežele Sankaku Celje.

Ta športnica je pod Fabjanovim vodstvom že pri 19 letih dosegla izjemne rezultate.

Iz Judo zveze Slovenije so sporočili, da so z obtožbami na račun celjskega trenerja seznanjeni, prav tako so dejali, da bodo s pristojnimi institucijami sodelovali in v primeru, da bo sodišče izreklo pravnomočno sodbo, temu primerno ukrepali. Prav tako so zadevo komentirali na Policijski upravi Celje, kjer so potrdili, da so prejeli prijavo o domnevnih zlorabah.

Mirko Šindić v bran Fabjanu

Sam Fabjan očitke sicer že od samega začetka ostro zavrača, na njegovo stran pa je zdaj stopil tudi Mirko Šindić, ustanovitelj in dolga leta glavni trener Judo kluba (JK) Bežigrad. »Pojavljajo se navedbe, da je v preteklosti na treningih kričal na tekmovalke, jih zmerjal, žalil, jih udarjal po obrazu, z bambusovo palico po hrbtu ali zadnjici in jih celo brcal. Vendar so taki primeri – kolikor jih je bilo – v primerjavi z bolečinami in poškodbami, ki jih vrhunske judoistke doživljajo na treningih in tekmovanjih, zanemarljivi,« je v odzivu med drugim zapisal Šindić, ki je tudi sam več kot 50 let aktivno prisoten v slovenskem in mednarodnem judu, ter nadaljeval: »Cilj takšnih posebnih metod ni fizično nasilje kot tako, temveč psihološka stimulacija, ki naj bi športnice naredila bolj napadalne, samozavestne in odporne na bolečino. Morda je Fabjan v mlajših letih s tem načinom res pretiraval, vendar so bili to vseeno drugi časi, ko so merila dopustnosti bila mnogo blažja. Klofute so se takrat delile učencem tudi v šoli, podobno pa je bilo tudi doma. Danes so merila glede vzgoje veliko strožja, kar pa po mojem mnenju ni zmanjšalo nasilja med mladimi niti povečalo spoštovanja do staršev in starejših. Fabjanove varovanke so v tekmovalnem okolju izrazito agresivne, zunaj tatamija pa mirne in prijazne osebe.«

Izkušeni judoist je ob tem dodal, da glede zgoraj omenjenega dogodka, ki ga je opisala domnevna Fabjanova žrtev, ve, za katero osebo gre.

Verjame v ničelno toleranco do nasilja

»Takrat sem bil tehnični direktor JK Bežigrad in prisoten na svetovnem prvenstvu v Parizu, kjer nam je oče omenjene tekmovalke povedal, da naj bi Fabjan spolno nadlegoval njegovo hčer, zaradi česar naj bi želela zamenjati klub. Mnogo kasneje sem bil seznanjen, da naj bi jo trenerka, h kateri je tekmovalka nato prestopila, nagovorila k lažnim obtožbam z namenom izogibanja plačilu odškodnine. Tekmovalka mi je to nekaj let kasneje sama povedala na pripravah v Nymburku na Češkem, kjer je izrazila obžalovanje in željo po vrnitvi k Fabjanu ter se močno pritoževala nad novo trenerko. Njeno sproščeno in prijateljsko druženje s Fabjanom na teh pripravah, ki so ga opazili tudi drugi, nasprotuje obtožbam o spolnem nadlegovanju v preteklosti,« je svoja opažanja in mnenje delil Šindić, ki je tudi član sveta mojstrov juda.

»Ta športnica je pod Fabjanovim vodstvom že pri 19 letih dosegla izjemne rezultate. V novem klubu je dosegla le eno vrhunsko uvrstitev, ki je bila, po mojem mnenju, predvsem posledica prejšnjega Fabjanovega dela. Njena kariera je kasneje stagnirala in je končala z vrhunskim judom pri 24 letih, ko bi realno morala šele začeti dosegati svoj tekmovalni maksimum,« je še dodal eden najuspešnejših judoistov, ki sicer poudarja, da verjame »v ničelno toleranco do kakršnegakoli nasilja ter v pomen preverjenih informacij in domnevo nedolžnosti«.