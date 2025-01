Srečko Katanec razkril: »Kar zadeva trenersko kariero, sem ...«

Nekdanji selektor slovenske nogometne reprezentance Srečko Katanec, ki je v sredo odstopil z mesta selektorja uzbekistanske vrste, je za Sportklub povedal, da se najverjetneje umika iz trenerskega posla. »Kar zadeva trenersko kariero, sem končal, za to sem se odločil sam,« je med drugim dejal 61-letni trener.

»Pred dvema mesecema sem bil v odličnem stanju, tudi zdaj sem v redu. Ne sicer tako, kot bi sam želel biti, toda hkrati nisem priklenjen na posteljo, grem tudi naokoli, bog me še zmeraj podpira,« je med drugim dejal Katanec, ki je bil v zadnjem času razpet med Slovenijo in Hrvaško.

Azijsko reprezentanco je v kvalifikacijski skupini A pred odločilnimi štirimi tekmami popeljal do drugega mesta, kar bi po koncu bojev pomenilo neposredni preboj na svetovno prvenstvo.

Toda zgodba Katanca z Uzbekistanom je bila zaradi zdravstvenih razlogov ravno na vrhuncu končana. Strokovni štab zapuščajo tudi pomočniki Aleš Čeh, Vlado Radmanović in Nihad Pejković, piše Sportklub.

»Kar zadeva trenersko kariero, sem končal. Vse življenje sem skrbel le za druge, se razdajal. Veste, kolikokrat sem prosil, da prekinemo pogodbe, pa so me zmeraj pregovorili? Vendar to ni krivda tistih, ki so me prepričali, je izključno moja odgovornost,« je še dejal Katanec in dodal, da sicer ne ve niti, kaj bo jutri, vendar si je obenem pustil vrata odprta.