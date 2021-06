Srbkinji so prepevali Hrvati, sedaj je vse šokirala z videzom (VIDEO)

Srbska teniška sodnica(34) je veljala za eno najlepših žensk v svetu športa, svoje številne privržence pa je naravnost šokirala s svojim spremenjenim videzom. Leta 2016 je dobila dovoljenje Mednarodnega teniškega združenja, da je sodila tudi na največjih teniških turnirjih. V finalu Davisovega pokala leta 2018 v Lillu so ji navdušeni hrvaški teniški igralci in navijači prepevali znano pesem O, Marijana,a slatka, mala Marijana.Sodnica se je nedavno pojavila v pogovorni oddaji, gledalci pa najprej sploh niso mogli verjeti, da je to na, saj je bil njene obraz povsem spremenjen. Sprememba pa pri komentatorjih ni naletela na najboljši sprejem, saj jim njene polnejše ustnice in ličnice ter zategnjene obrvi nikakor niso všeč.Kako se je spremenila, si oglejte na spodnjem videoposnetku: