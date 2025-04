Sramota slavnega nogometaša, kaj počne?! Uriniral sredi ulice, mimoidoči se čudili (FOTO)

Nekdanji nogometni zvezdnik in trenutni trener angleškega kluba Plymouth Argyle, Wayne Rooney (40), se je znašel v središču škandala, potem ko so ga v petek pozno zvečer ujeli pri uriniranju na eno od stavb v Londonu.

Po poročanju britanskih medijev, med njimi tudi Daily Mail, je nekdanji kapetan angleške reprezentance večer preživel v družbi prijateljev v priljubljenem londonskem nočnem klubu Nest, ki se nahaja v četrti Marylebone.

Paparaci so ga nekaj ur po polnoči ujeli pri neprimernem dejanju na eni izmed londonskih ulic. Kljub temu da je bil oblečen elegantno – v suknjič in kravato –, se Rooney ni zdel prav nič v zadregi. Nasprotno, ko je opazil fotografa, se mu je celo nasmehnil, kot da ni storil nič napačnega.

Prekršek, vreden 1.200 evrov

Po britanskih zakonih je uriniranje na javnem mestu prekršek, za katerega lahko posameznik prejme kazen v višini približno 1.000 funtov (okoli 1.200 evrov). Če bi kdo vložil uradno pritožbo, bi bil lahko celo kazensko preganjan.

Rooney, ki je svojo nogometno kariero gradil v klubih, kot so Manchester United, Everton, DC United in Derby County, se do zdaj še ni odzval na dogajanje. Britanska javnost pa je ogorčena nad njegovim neprimernim vedenjem, ki meče slabo luč na njegovo sicer bogato športno kariero, poroča informer.rs.

