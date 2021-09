Sprejem srebrnih junakov (VIDEO)

Dopoldan so se v domovino vrnili naši junaki, člani slovenske moške odbojkarske reprezentance, ki je na evropskem prvenstvu v Katovicah, osvojila srebrno medaljo. Po kosilu s predsednikom Odbojkarske zveze Slovenije, bodo ob 17. uri stopili pred navijače na Kongresnem trgu v Ljubljani, kjer so jim pripravili sprejem.Kapetanse je navijačem zahvalil zbranim navijačem, ki so se zbrali na Kongresnem trgu in pred malimi zasloni. »Malo smo razočarani, a po nekaj dneh nam bomo dojeli, kaj nam je spet uspelo,« je priznalje dejal: »Hvala, da za vso podporo. Čutimo vašo podporo. Vzdušje je bilo neverjetno. Nihče od nas si ni predstavljal, da lahko tako daleč pride tako veliko ljudi. Na žalost ni bil razplet tak, kot smo si ga želeli, a smo čutili vso podporo.«, ki je tokrat spremljal fante z navijaške klopi, je povedal, da je bilo vse skupaj zelo stresno gledati, ker ve, koliko so fantje vložili v vse skupaj. V soboto so me zelo razveselili, v finalu se sicer ni izšlo, a fantje so carji in res sem ponosen na njih in da sem lahko z njimi treniral.Predsednik Odbojkarske zveze Slovenijepa je dejal, da je res izjemno biti športnik v Sloveniji in se zahvalil slovenskih navijačem, ki tako zvesto stojijo ob naših športnikih. »Ta naša reprezentanca je najbolj stabilna reprezentanca zadnja leta,« pa je dejal ljubljanski županNaši fantje na Kongresnem trgu ne bodo v polni postavi. Zaradi klubskih obveznosti sta na Poljskem ostala selektorin njegov pomočnik, prav tako kot tudi, medtem ko ježe na poti proti Grčiji, kjer bo igral v letošnji sezoni.