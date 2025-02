Športnica postala tarča zalezovalca! V solzah se je skrila za sodniški stol

Britanska teniška zvezdnica Emma Raducanu je doživela neprijetno situacijo na dvoboju v Dubaju, ko je postala tarča moškega, ki je kazal skrb vzbujajoče vedenje. Po incidentu, med katerim je neznanec sedel v prvih vrstah in jo očitno motil, se je Raducanu skrila za sodniški stol, nato pa so moškega odstranili iz dvorane.

Dogodek se je zgodil med njenim obračunom proti Karolini Muchovi na enem izmed zunanjih igrišč dubajskega turnirja. Po le dveh igrah se je Raducanu vidno pod stresom obrnila na sodnika in se celo umaknila za njegov stol. Medtem ko so moškega odstranjevali, si je z brisačo zakrivala obraz in brisala solze, pri čemer jo je nasprotnica Muchova skušala potolažiti.

Moški jo je nadlegoval že dan prej

Kasneje je WTA (Ženska teniška zveza) izdala uradno izjavo, v kateri so potrdili, da je isti moški dan pred tekmo že pristopil k Raducanu na javnem kraju.

»V ponedeljek, 17. februarja, je Emmo Raducanu na javnem prostoru ogovoril moški, ki je kazal obsesivno vedenje. Ta isti posameznik je bil viden v prvih vrstah med njeno tekmo v torek, nato pa so ga odstranili s prizorišča,« je zapisala WTA.

Dodali so še, da bo moškemu prepovedan vstop na vsa tamkajšnja tekmovanja, dokler ne bo opravljena podrobna ocena varnostne grožnje. »Varnost športnic je naša največja prioriteta in tesno sodelujemo z organizatorji turnirjev ter varnostnimi ekipami, da zagotovimo varno okolje za vse,« je še zapisano v izjavi.

Kljub stresni situaciji se je Raducanu zbrala in nadaljevala dvoboj, a je na koncu po tesnem boju izgubila s 7-6, 6-4.

Pred nekaj leti jo je zasledoval moški, ki so ga potem tudi obsodili. FOTO: Rula Rouhana Reuters

Pretekle izkušnje z zasledovanjem

Raducanu se je z nadlegovanjem srečala že v preteklosti. Leta 2022 jo je zalezoval 35-letni Amrit Magar, ki je večkrat prišel do njenega doma, ukradel čevelj njenemu očetu in ji puščal nenavadna darila ter sporočila. Na sodišču so ga spoznali za krivega nadlegovanja, zaradi česar je dobil petletno prepoved približevanja in opravljal 18-mesečno družbenokoristno delo.

Takrat je tenisačica policiji povedala: »Zaradi tega se počutim, kot da bi mi odvzeli svobodo. Nenehno se oziram čez ramo in se bojim, da se bo ponovilo. Ne počutim se varno niti v lastnem domu, kjer bi morala biti najbolj zaščitena.«

Dogajanje v Dubaju je tako obudilo stare strahove za mlado britansko zvezdnico, ki poskuša ostati osredotočena na svojo teniško pot.