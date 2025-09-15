Športni svet zavit v črnino: tovornjak zbil 23-letnico, umrla je na kraju nesreče (FOTO)

Obetavna umetnostna drsalka Julia Marie Gaiser, ki bi novembra praznovala 24. rojstni dan, doma iz Bressanona na Južnem Tirolskem, je v četrtek izgubila življenje v hudi prometni nesreči v Salzburgu. Na kolesu jo je zbil tovornjak.

Tragedija se je zgodila 11. septembra. Julia je kolesarila po kolesarski stezi, v križišču je nadaljevala naravnost, ko je tovornjak pred njo zavil desno – voznik je ni opazil. Trčenje je bilo tako silovito, da ji reševalci niso mogli več pomagati. Julia je umrla na kraju nesreče.

Dekle, ki je živelo za drsanje

Julia je začela drsati pri domačem klubu WSV Brixen, kasneje pa se je odločila tekmovati za Avstrijo. Nastopila je na štirih državnih prvenstvih in trenirala v deželnem centru za umetnostno drsanje v Egni. Nato se je vpisala v klub Eis Team Salzburg, kar je sovpadalo z njeno selitvijo v Salzburg in študijem na tamkajšnji univerzi.

Prijatelji jo opisujejo kot izjemno delavno in odločno športnico, ki je trenirala tudi po končanih uradnih treningih. »Bila je prijazno, vedno nasmejano dekle, ki je oboževalo drsanje. Sanjala je, da bo postala trenerka in svojo strast prenesla na mlajše,« se spominjajo.

Športni svet žaluje

Župan Bressanona Andreas Jungmann je družini izrekel iskreno sožalje: »Velika izguba, predvsem za športni svet.« Podobno se je odzvala tudi Anneliese Schenk, vodja umetnostnega drsanja pri deželnem komiteju FISG: »Julia je na led stopila relativno pozno, pri osmih letih, a je s trdim delom dosegla odlične rezultate. Zanjo je bilo drsanje vse.«