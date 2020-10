Športna tekmovanja v skladu z novimi omejitvami zaprtega tipa

Športna tekmovanja v državi so po sprejetju novih ukrepov za zajezitev novega koronavirusa še naprej dovoljena za registrirane športnike, a morajo biti za zaprtimi vrati, brez gledalcev, je razvidno iz pojasnil, ki jih je ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport danes posredovalo športnim zvezam in organizacijam.



Kot so zapisali pri direktoratu za šport na ministrstvu, je za dejavnosti registriranih športnikov dovoljena izvedba vseh oblik športnih tekmovanj in treningov v zaprtih športnih objektih in v športnih objektih na prostem. Pri tem morajo organizatorji upoštevati predpisane omejitve: zagotavljanje minimalne varnostne razdalje med ljudmi ob smiselnem upoštevanju vseh higienskih navodil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in njegovih priporočil za športna tekmovanja. Tekmovanja in treningi pa morajo biti zaprti za javnost.



Športna tekmovanja v regijah, ki so zaradi največjega števila okužb označene kot rdeče (gre za devet od 11 statičnih regij v državi, izjema sta le dve zahodni regiji), ne smejo biti organizirana v obliki javne prireditve.



Za namen izvajanja tekmovalnega športa so na voljo notranji športni objekti in tudi zunanji športni objekti. Pri uporabi vseh pa morajo organizatorji upoštevati veljavna priporočila NIJZ za njihovo uporabo in druga veljavna higienska priporočila.



Za namen prevoza na uradna tekmovanja in treninge je kljub delni omejitvi gibanja v rdečih regijah dovoljeno prehajanje mej med regijami za tekmovalne dejavnosti po zakonu o športu v skladu z izjemo, ki velja za prihod in odhod na delo ter zaradi izvajanja delovnih nalog.



Že v četrtek je ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec potrdila, da nove omejitve, ki jih je sprejela vlada za zajezitev širjenja novega koronavirusa, ne bodo vplivale na opravljanje tekmovalne športne dejavnosti v Sloveniji. Za tekmovalce »vse ostaja tako, kot do zdaj, ob upoštevanju smernic NIJZ«, je pojasnila na novinarski konferenci.



Kriterij za ločevanje športnih dejavnosti, ki sodijo pod nove omejitve, je registriranost udeležencev. V Sloveniji je po javno dostopnih podatkih okoli 36.000 registriranih športnikov vseh starostnih kategorij, ki jih prijavljajo športne zveze.



Kustečeva je ob tem kot glavno spremembo, ki jo prinašajo nove omejitve v športu, izpostavila organizirano rekreativno skupinsko vadbo. Ta je po novem v rdečih regijah prepovedana. Lahko pa se v teh regijah izvajajo individualne rekreativne vadbe in dejavnosti., pri katerih je možno zagotoviti zadostno varnostno razdaljo (tenis, badminton in namizni tenis).



Pri izvedbi rekreativnih športov v notranjih prostorih je največje število vadečih v prostoru eden na 20 m2, skupaj je lahko v enem prostoru največ 10 oseb, zagotoviti pa je treba tudi minimalno varnostno razdaljo med vadečimi v skladu s sprejetimi navodili NIJZ. Vadeči se morajo držati tudi priporočila NIJZ in drugih veljavnih omejitev ter higienskih priporočil.



Na prostem je dovoljena športna rekreacija individualnega značaja ali izvajanje takšne športno rekreativne dejavnosti, pri kateri ob običajnem izvajanju ni mogoč stik z drugimi posamezniki. Pri tem veljajo omejitev zbiranja več kot 10 ljudi in predpisane minimalne varnostne razdalje ter določila za uporabo zaščitnih mask in higienskih priporočil NIJZ.



V rdečih regijah so z novimi omejitvami prepovedane tudi vse športno-rekreativne prireditve, v oranžnih so te še dovoljene, a le za največ 10 ljudi. Pri izvajanju športnih programov velja nošenje mask ali druge zaščite ustnega in nosnega predela. Izjeme so individualne športne vadbe, kjer je možno zagotoviti razdaljo vsaj treh metrov (dveh metrov za vadbe na prostem v oranžnih regijah).