GREG LOUGANIS

Športna legenda prodala olimpijske medalje

Greg Louganis, ki je ZDA zastopal na kar treh olimpijskih igrah, je obrnil nov list v svojem življenju.
Fotografija: Prodal je hišo in svoje medalje. Seli se v Panamo. FOTO: Gregory Louganis/facebook
Prodal je hišo in svoje medalje. Seli se v Panamo. FOTO: Gregory Louganis/facebook

A. B.
04.09.2025 ob 07:11
A. B.
04.09.2025 ob 07:11

Prejemnik kar petih olimpijskih odličij, 65-letni Američan Greg Louganis, zapušča svoj dom v ameriški zvezni državi Kalifornija. Novica ne bi bila nič posebnega, če Louganis, ki je na olimpijskih igrah kot skakalec v vodo tekmoval med letoma 1976 in 1988, ne bi za to moral prodati še svojih medalj. Upokojeni športnik je razkril, da je na dražbi prodal dve zlati olimpijski medalji in eno srebrno. Skupno je zanje iztržil 437.000 dolarjev oziroma 375.230 evrov, kar je preseglo vsa njegova pričakovanja.

K temu denarju je treba prišteti še tistega, ki ga je dobil s prodajo svoje hiše. »Zahvalil sem se hiši in jo blagoslovil, da bi tistim, ki so vstopili vanjo, prinesla veselje, ljubezen, mir, srečo in občutek varnosti,« je zapisal na Facebooku in še, da bo zdaj lahko obrnil čisto nov list v življenju. Seli se namreč v Panamo.

Louganis še danes velja za najboljšega skakalca v vodo. Na fotografiji njegov nastop na olimpijskih igrah v Seulu. FOTO: Reuters
Louganis še danes velja za najboljšega skakalca v vodo. Na fotografiji njegov nastop na olimpijskih igrah v Seulu. FOTO: Reuters

Kariera legendarnega skakalca v vodo je trajala tri olimpijske igre: v Montrealu leta 1976, Los Angelesu leta 1984 in Seulu leta 1988. V svoji bleščeči karieri je osvojil skupno pet olimpijskih medalj, vključno s štirimi zlatimi in eno srebrno. Po upokojitvi se je preizkusil v igranju, motivacijskem govorništvu in športnem komentatorstvu.

Z glavo v desko

Devetnajstega septembra 1988, bilo je med igrami v Seulu, je odmeval njegov skok v vodo, saj je takrat z glavo udaril v odrivno desko in okrvavljen skočil v olimpijski bazen. Kasneje je razlagal, da je takoj, ko se je odrinil, vedel, »da bo šlo na tesno«. Četudi se je deski poskušal izogniti z rokami, je zaslišal neobičajen zvok in se vprašal: »O, moj bog, kaj pa je bilo to?« Ko se je zavedal, kaj se je zgodilo, ga je prej kot bolečina bolel njegov ponos. »Dobrim skakalcem se to ne dogaja,« mu je rojilo po glavi in začel je iskati načine, kako čim prej priti iz bazena, da nihče ne bi opazil, da krvavi.

Ukvarjal se je s še enim vprašanjem, ali se lahko v vodi kdo okuži z virusom HIV. Da to ni mogoče, je danes povsem jasno, takrat, na višku epidemije aidsa, pa je glede tega vladalo še veliko strahov. Louganis je namreč za to, da se je okužil s HIV, izvedel le pol leta pred olimpijskimi igrami v Seulu. Tega si ni upal javno priznati, saj je vedel, da bi ga to lahko stalo olimpijski nastop.

Pol leta pred olimpijado v Seulu je izvedel, da je okužen z virusom HIV.

