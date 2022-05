Šport kot legalna droga

Odvisniki od športa imajo veliko potrebo po pretirani telesni vadbi, ki povzroča škodo v telesnem in duševnem zdravju, in so manj uspešni na osebnem, poklicnem in tudi finančnem področju. Pogosto so pridružene motnje hranjenja in uporaba (prepovedanih) sredstev za izboljševanje fizikalnih lastnosti telesa. Preberite na Polet.si