Sporočilo slovenskega kluba: »Zoran, hvala za vse in srečno«

Slovenski košarkarski reprezentant Zoran Dragić je zapustil Cedevito Olimpijo, so sporočili iz ljubljanskega kluba na družbenih omrežjih. Petintridesetletni Dragić je v preteklih treh sezonah igral za najuspešnejši slovenski klub in s Cedevito Olimpijo osvojil tri naslove slovenskega državnega in pokalnega prvaka.

»Dragić v naslednji sezoni ne bo del ekipe. Zoran je s klubom osvojil tri naslove slovenskega prvaka in tri pokale. Zoran, hvala za vse in srečno,« so zapisali v sporočilu.