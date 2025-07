Spektakularen teden elitne serije v naključnem šahu

Včeraj se je v Las Vegasu začel četrti turnir premierne izvedbe elitne serije v naključnem šahu. Šestnajsterica nastopajočih, razdeljena v dve skupini, se bo v prvem delu med seboj pomerila za osem mest, ki vodijo v četrtfinale. Vrhunec izločilnih bojev bo nedeljski veliki finale, v katerem zmagovalca čaka 200 tisoč ameriških dolarjev, medtem ko skupni nagradni sklad znaša 750 tisočakov.

Tokratni turnir je prvi, na katerem bo v veljavi nova ratinška lestvica za naključni šah. Tudi na tej je vodilni igralec Magnus Carlsen, zmagovalec dveh od treh uvodnih turnirjev serije, z vrtoglavo znamko 2909 točk. Na poti do novega turnirskega zmagoslavja mu bodo nasproti stali praktično vsi največji konkurenti iz aktualnega svetovnega vrha, saj bo iz najboljše deseterice lestvice v naključnem šahu manjkal samo Francoz Alireza Firouzja. Carlsen prepričljivo vodi tudi v skupnem seštevku serije, njegova najbližja zasledovalca pa sta Američana Fabiano Caruana in Hikaru Nakamura ter Nemec Vincent Keymer, nekoliko presenetljivi zmagovalec uvodnega turnirja serije.

Sicer pa je ameriško igralniško-zabaviščno središče šahovsko obarvano že od minulega konca tedna. V nedeljo je namreč potekal krstni promocijski dogodek z naslovom Chesstival, ki je na edinstven način združil šahovske in košarkarske zvezdnike. Idejni oče dogodka je Derrick Rose, ki je v svoji bogati karieri med drugim leta 2011 v dresu Chicago Bullsov kot najmlajši igralec prejel nagrado za najkoristnejšega igralca rednega dela lige NBA. Rose je svojo košarkarsko kariero sicer sklenil lansko leto, kot velik šahovski navdušenec pa je po lastnih besedah že dolgo časa razmišljal o organizaciji podobnega dogodka.

Tokratni je bil sestavljen iz dveh delov. V prvem so košarkarji združili moči s šahisti in se med seboj pomerili v parih, kjer sta se člana tandema izmenjevala pri igranju potez. Po treh krogih izločilnih bojev sta slavila najboljša šahistka vseh časov, Madžarka Judit Polgar, in igralec Charlotte Hornetsov Grant Williams.

V drugem delu promocijskega dogodka, katerega nagradni sklad je na koncu šel v dobrodelne namene, so košarkarji, tokrat brez pomoči velemojstrov, preizkusili svoje veščine še na hitropoteznem turnirju. Na njem je bil prepričljivo najboljši 2 metra in 13 centimetrov visoki center ekipe Golden State Warriors, Quinten Post.