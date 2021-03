Spektakel, kot ga še ni bilo

Tokratno evropsko prvenstvo bo prvo, ko bo dovoljena dodatna menjava nogometaša v primeru poškodbe glave.

EP mlajših članov je zadnja stopnica pred vstopom v svet velikih. Na dozdajšnjih prvenstvih so nase opozorili (tudi) Davor Šuker (najboljši igralec EP leta 1990), Francoz Laurent Blanc (najboljši igralec leta 1988), Nemec Rudi Völler (prvo ime prvenstva leta 1982). Med najbolj obetavne na EP v Sloveniji spadajo Nizozemec Mitchel Bakker, angleški vezist Jude Bellingham, Romin čudežni deček Riccardo Calafiori, Portugalec David Carmo. Belgijci stavijo na Charlesa De Ketelaera, Francozi na Wesleyja Fofano, Hrvati na Joška Gvardiola.

Nogometna zveza Slovenije je leta 2012 gostila evropsko prvenstvo U-17, prvaki so postali Nizozemci. Leta 2018 pa je Nogometna zveza Slovenije organizirala evropsko člansko prvenstvo v futsalu, prvaki so bili Portugalci, Slovenija je prišla med osem najboljših v Evropi.

V sodelovanju z Madžari bomo gostili 23. evropsko prvenstvo ekip do 21 let. Ne le 12 ekip, kot je veljalo, ampak jih bo nastopilo kar 16. Sprva je bilo načrtovano, da bo tekmovanje med 9. in 26. junijem, a je evropska nogometna zveza UEFA zaradi pandemije prvenstvo razdelila v dve fazi: skupinski del bo med 24. in 31. marcem, izločilni boji med 31. majem in 6. junijem.Moštva so razdeljena v štiri skupine. Za prvi dve mesti v skupini A se bodo v Székesfehérváru in Budimpešti borili Madžari, Nemci, Romuni in Nizozemci, v skupini B bo Slovenija v Mariboru in Celju igrala s Španijo (24. 3. ob 18.00 v Mariboru), Češko (27. 3. ob 18.00 v Celju) in Italijo (30. 3. ob 21.00 v Mariboru). Madžarski mesti Szombathely in Györ bosta gostitelja skupine C (Rusija, Islandija, Francija, Danska), v Kopru in Ljubljani se bodo v skupini D merile Portugalska, Hrvaška, Anglija in Švica.Prvi dve ekipi vsake skupine napredujeta v četrtfinale, tekme bodo v Budimpešti, Mariboru, Ljubljani in Székesfehérváru. Polfinala sta načrtovana v Székesfehérváru in Mariboru, finale pa bo 6. maja v ljubljanskih Stožicah.Naslov prvaka brani Španija, ki si z Italijo deli tudi prvo mesto po številu naslov evropskega prvaka v tej starostni kategoriji – oboji so slavili po petkrat. Razlika je le v tem, da je od zadnjega italijanskega zlata minilo skoraj 17 let, Španci pa so od 2011. osvojili tri naslove.»Glede na zdravstveno situacijo in veljavne državne ukrepe v povezavi z virusom covid-19 se bo skupinski del Uefa evropskega prvenstva do 21 let 2021 odigral za zaprtimi vrati,« so pred dnevi javili s sedeža Uefe v Nyonu.»Žal aktualno zdravstveno stanje v obeh državah gostiteljicah trenutno tega ne dopušča, tako da je odločitev Uefe pričakovana in edina pravilna. Najprej moramo misliti na zdravje, šele na to na vse preostalo.Mlada reprezentanca Slovenije bo kljub temu potrebovala podporo navijačev, tako da vse ljubitelje nogometa vabim pred televizijske zaslone. Verjamem, da se bomo vsi skupaj veselili uvrstitve v drugi del tekmovanja, kjer upam na polne tribune in prvovrstni spektakel,« se dobrih rezultatov nadeja mag., predsednik Nogometne zveze Slovenije. Slika bo šla v številne države, v Sloveniji pa bomo prvenstvo lahko spremljali na TV Slovenija.Slovensko vrsto vodi selektor. »Ne vidim razloga, zakaj ne bi šli v take tekme 100-odstotno in dali od sebe 120 odstotkov. Želim si, da igralci dajo svoj maksimum. Da jih EP ne prevzame tako, kot da so le del tega, ampak da pustijo pečat v svojih karierah – kot osebe in kot nogometaši. Da jim uspe vse tri tekme odigrati na nivoju, kar bi veliko pomenilo ne le za njihovo reprezentančno kariero, ampak tudi za klubsko,« poudarja član slovenskih nogometnih pravljic Ačimović.»Po mojem mnenju ima Slovenija zelo dobro generacijo in se lahko enakovredno kosa z vsemi v skupini. Proti velikim reprezentancam, kot so Anglija, Nemčija in Italija, smo odigrali veliko prijateljskih tekem in pokazali, da lahko z njimi igramo. Mi moramo samo verjeti vase, podpirati drug drugega in biti samozavestni. Igramo doma, nogomet je nepredvidljiv, s kančkom sreče se lahko zgodi marsikaj,« je prepričan kapetan izbrane vrste, igralec ljubljanske Olimpije. Ambasadorja prvenstva stain