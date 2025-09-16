  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine

Novice

SlovenijaSvetKarikatureKolumneKmetijske novice

Kronika

DomaNa tujem

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in film

Ona

Aktivni in zdraviAstroStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Bizarno

Šport

TekmeOdmeviTimeout

Bralci

Pošljite predloge in fotografije

Horoskop

Nedeljske novice

Polet

Suzy

Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnine
Naročila
Timeout

Šokantna izpoved olimpijke o diskriminaciji po porodu: »Rekli so, da sem predebela« (VIDEO)

Kljub izjemnim rezultatom in večkratnim svetovnim naslovom je po rojstvu sina doživela pritisk in diskriminacijo.
Blanca Manchón. FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X
Blanca Manchón. FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X
M.U.
 16. 9. 2025 | 18:09
 16. 9. 2025 | 18:20
A+A-

Blanca Manchón​, nekdanja španska svetovna prvakinja in olimpijska športnica v jadranju na deski, je odkrito spregovorila o kompleksni in včasih boleči plati svoje kariere. Še posebej o izzivih, s katerimi se je soočala po nosečnosti. Kljub izjemnim rezultatom in večkratnim svetovnim naslovom je po rojstvu sina Noaha doživela pritisk in diskriminacijo. Zaradi tega so ji rekli, da je »preveč debela za tekmovanje«.

Še posebej je obsodila svojega nekdanjega sponzorja Nike zaradi tako imenovane »klavzule proti nosečnosti« v njeni pogodbi, ki ji je še otežila vrnitev na tekmovalno sceno, navaja narodni.hr. 

Impresivna kariera in izguba mesta zaradi nosečnosti

Blanca Manchón je na prvih olimpijskih igrah tekmovala pri 17 letih. Skozi leta je osvojila skupno sedem naslovov svetovne prvakinje in zastopala Španijo na olimpijskih igrah v Atenah leta 2004 in Tokiu leta 2020. Kljub odličnim rezultatom je morala zaradi nosečnosti izpustiti olimpijske igre v Riu leta 2016. 

»Šefi ti ne zaupajo, ker si noseča« – boj za vrnitev

Po rojstvu otroka je Manchon naletela na presenetljivo hladnost in nerazumevanje znotraj športne zveze.

Vrnitev na vrh

Kljub vsem oviram in težkim trenutkom se je Blanci Manchón​ uspelo vrniti v vrhunski šport. Tako je tekmovala na prestavljenih olimpijskih igrah v Tokiu 2021, s čimer je potrdila svojo neustrašno moč in odločnost. Njena zgodba ni le športni uspeh, temveč tudi boj za pravice in spoštovanje mater športnic po vsem svetu.

Na okrogli mizi Španske nogometne zveze je odkrito pripovedovala, kako so ji postavili ultimat – naj se do določenega roka vrne na tekmovanja ali pa izgubi mesto. Rekli so ji, da ji ne zaupajo, ker je noseča, kar je bilo zanjo kot športnico in mater izjemno težko sprejeti. Poudarila je, da je bila podvržena dvojnim merilom, saj za športnike s poškodbami ne veljajo enake omejitve.

Nike in klavzula proti nosečnosti

Poleg težav v športnem sistemu se je Manchon soočala tudi s težavami s sponzorji. Po rojstvu sina Noaha je Nike prekinil njeno pogodbo, med pregledom pogodbe pa je odkrila klavzulo, ki je omejevala pravice športnic med nosečnostjo. Ta tako imenovana klavzula proti nosečnosti je pomenila, da so bile športnice namerno diskriminirane, zaradi česar se je še težje vrnila na tekmovanja.

Sprememba politike materinstva po pritisku javnosti

Po številnih pritiskih, vključno s pričevanji znanih športnic je Nike leta 2019 spremenil svojo politiko do športnic. 

Več iz teme

nosečnostolimpijske igrematerinstvošportnikišportBlanca Manchon
ZADNJE NOVICE
18:23
Bizarno
NEVSAKDANJA DRUŽBA

Saj ni res, pa je: voznica v avtomobilu prevažala ponija (FOTO)

Policija je opozorila, da na tak način ne bi smeli prevažati niti psa, kaj šele šetlandskega ponija, ki tehta kakih 150 kilogramov.
16. 9. 2025 | 18:23
18:17
Ona  |  Astro
ASTRO

Zvezdni odsev: Kateri znak je vaš astro dvojček

Razkrivamo skrivnostne vezi med astrološkimi znamenji.
16. 9. 2025 | 18:17
18:09
Šport  |  Timeout
KLAVZULA PROTI NOSEČNOSTI

Šokantna izpoved olimpijke o diskriminaciji po porodu: »Rekli so, da sem predebela« (VIDEO)

Kljub izjemnim rezultatom in večkratnim svetovnim naslovom je po rojstvu sina doživela pritisk in diskriminacijo.
16. 9. 2025 | 18:09
18:03
Ona  |  Stil
SPOLNO ŽIVLJENJE

Kaj se dogaja s telesom, kadar je seksa preveč

Spolni akt ni zgolj intimno dejanje med dvema osebama, temveč tudi močan sprožilec številnih fizičnih in psihičnih sprememb.
16. 9. 2025 | 18:03
17:57
Kronika  |  Doma
PREHITRA

Policisti za mopeda odredili izredni tehnični pregled. Rezultat ni bil presenetljiv

Oba mopeda so policisti zasegli in zoper voznika napisali obdolžilni predlog.
16. 9. 2025 | 17:57
17:46
Novice  |  Slovenija
SPREMEMBE

Golob napovedal: Vlada v četrtek o uvedbi obvezne neobdavčene božičnice in spremembi obdavčitve normirancev

»Božičnica bo razbremenjena vseh davščin in tudi prispevkov,« je napovedal.
16. 9. 2025 | 17:46

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
GIBANJE

Bo 150 minut na teden dovolj?

Raziskave potrjujejo, da že zmerna telesna dejavnost zmanjša bolniške odsotnosti, izboljša počutje in poveča produktivnost na delovnem mestu.
Promo Slovenske novice16. 9. 2025 | 15:15
Promo
Ona  |  Svetovalnica
SODOBNA IMPLANTOLOGIJA

Inovativni pristopi, ki vračajo samozavest

Z naprednimi implantološkimi rešitvami do svobode, samozavesti in nove kakovosti življenja.
15. 9. 2025 | 08:39
Promo
Ona  |  Svetovalnica
BIVANJE

Poskrbite za bolj zdravo bivalno okolje

Dom ni le prostor za bivanje, temveč okolje, ki mora vse leto zagotavljati udobje in dobro počutje.
15. 9. 2025 | 11:26
Promo
Novice  |  Slovenija
IZBRANA KAKOVOST

Kje dobiti sočno in okusno meso s 100% sledljivostjo?

Uspeh jedi je vedno odvisen od kakovosti sestavin, zato se najboljši kuharji pri izbiri ne zanašajo na naključje.
15. 9. 2025 | 15:59
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

Temelj uspeha slovenskega podjetja s 70-letno tradicijo

Ljubljanske mlekarne dokazujejo, da je skrb za ljudi temelj sodobnega in uspešnega podjetja.
16. 9. 2025 | 09:53
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVE IZVOZNE STRATEGIJE

Se zaradi Nemčije že zmanjšujejo naročila?

Geopolitične napetosti in upad povpraševanja v Evropi silijo podjetja k iskanju novih izvoznih strategij.
15. 9. 2025 | 09:05
Promo
Novice  |  Slovenija
KRIPTOVALUTE

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

Bitcoin na Petrolu: s kuponi Bitins do bitcoina brez banke, registracije in zapletenih postopkov
11. 9. 2025 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
LOGISTIKA

Novi objekt v Zalogu ponuja kar 50.000 mest

BTC Logistični center že vrsto let zagotavlja celovite logistične storitve za izdelke široke potrošnje.
15. 9. 2025 | 12:51
Promo
Ona  |  Svetovalnica
SKLEPI

Revmatoidni artritis: kaj je in kako vpliva na vaše sklepe

Revmatoidni artritis povzroča kronično vnetje sklepov, ki lahko brez ustreznega zdravljenja vodi v trajne deformacije in izgubo funkcije.
16. 9. 2025 | 12:49
Bulvar  |  Domači trači
Podkast Sovoznik

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

Njegova metoda je kot kiparjenje – najprej pregled surove mase idej, nato oblikovanje v vadnici in šele potem piljenje v studiu.
Gregor Knafelc4. 9. 2025 | 14:01
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

Razmišljate o varčevanju za prihodnost ali o tem, kam pametno vložiti svoj denar? Preudarni vlagatelji se vse pogosteje odločajo za zlato.
Promo Slovenske novice15. 9. 2025 | 09:10
Promo
Novice  |  Slovenija
Avtomobilizem

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

Od družinskih poti do mestnih avantur – Hyundai SUV modeli združujejo prostornost, napredno tehnologijo in pogon po vaši meri.
Promo Slovenske novice10. 9. 2025 | 13:56
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Prezračevanje

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

Tihi sovražniki doma; vlaga, plesen in slab zrak. Kaj lahko sami naredimo za čistejši zrak v prostoru in bolj zdravo bivanje?
Promo Slovenske novice12. 9. 2025 | 13:16
Promo
Ona  |  Aktivni in zdravi
INTERVJU

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

Edi Tuš dokazuje, da je za prve tekaške kilometre in velike cilje vedno pravi čas.
Promo Slovenske novice11. 9. 2025 | 08:58
Promo
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

O tem je spregovorila Jožica Palčič, predsednica uprave Save Infond, ki že celotno kariero deluje v finančnem sektorju doma in v tujini.
Promo Slovenske novice11. 9. 2025 | 14:38
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Denar

Slovenci še ne izkoriščamo vseh priložnosti finančnih trgov

Slovenci na bankah držimo milijarde v nizko donosnih, a »varnih« oblikah varčevanja.
Promo Slovenske novice15. 9. 2025 | 09:06
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki