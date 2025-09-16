Šokantna izpoved olimpijke o diskriminaciji po porodu: »Rekli so, da sem predebela« (VIDEO)

Blanca Manchón​, nekdanja španska svetovna prvakinja in olimpijska športnica v jadranju na deski, je odkrito spregovorila o kompleksni in včasih boleči plati svoje kariere. Še posebej o izzivih, s katerimi se je soočala po nosečnosti. Kljub izjemnim rezultatom in večkratnim svetovnim naslovom je po rojstvu sina Noaha doživela pritisk in diskriminacijo. Zaradi tega so ji rekli, da je »preveč debela za tekmovanje«.

Še posebej je obsodila svojega nekdanjega sponzorja Nike zaradi tako imenovane »klavzule proti nosečnosti« v njeni pogodbi, ki ji je še otežila vrnitev na tekmovalno sceno, navaja narodni.hr.

Impresivna kariera in izguba mesta zaradi nosečnosti

Blanca Manchón je na prvih olimpijskih igrah tekmovala pri 17 letih. Skozi leta je osvojila skupno sedem naslovov svetovne prvakinje in zastopala Španijo na olimpijskih igrah v Atenah leta 2004 in Tokiu leta 2020. Kljub odličnim rezultatom je morala zaradi nosečnosti izpustiti olimpijske igre v Riu leta 2016.

»Šefi ti ne zaupajo, ker si noseča« – boj za vrnitev

Po rojstvu otroka je Manchon naletela na presenetljivo hladnost in nerazumevanje znotraj športne zveze.

Vrnitev na vrh Kljub vsem oviram in težkim trenutkom se je Blanci Manchón​ uspelo vrniti v vrhunski šport. Tako je tekmovala na prestavljenih olimpijskih igrah v Tokiu 2021, s čimer je potrdila svojo neustrašno moč in odločnost. Njena zgodba ni le športni uspeh, temveč tudi boj za pravice in spoštovanje mater športnic po vsem svetu.

Na okrogli mizi Španske nogometne zveze je odkrito pripovedovala, kako so ji postavili ultimat – naj se do določenega roka vrne na tekmovanja ali pa izgubi mesto. Rekli so ji, da ji ne zaupajo, ker je noseča, kar je bilo zanjo kot športnico in mater izjemno težko sprejeti. Poudarila je, da je bila podvržena dvojnim merilom, saj za športnike s poškodbami ne veljajo enake omejitve.

Nike in klavzula proti nosečnosti

Poleg težav v športnem sistemu se je Manchon soočala tudi s težavami s sponzorji. Po rojstvu sina Noaha je Nike prekinil njeno pogodbo, med pregledom pogodbe pa je odkrila klavzulo, ki je omejevala pravice športnic med nosečnostjo. Ta tako imenovana klavzula proti nosečnosti je pomenila, da so bile športnice namerno diskriminirane, zaradi česar se je še težje vrnila na tekmovanja.

Sprememba politike materinstva po pritisku javnosti

Po številnih pritiskih, vključno s pričevanji znanih športnic je Nike leta 2019 spremenil svojo politiko do športnic.