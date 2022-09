Šokanten incident na igrišču: zažgal se je pred Đokovićem (VIDEO)

Začel se je pokal Laver, velik teniški spektakel v Londonu. Danes zvečer bo glavni dogodek zadnji dvoboj Rogerja Federerja v profesionalni karieri, v dvojicah z Rafaelom Nadalom, pred tem pa se je zgodil nenavaden incident.

Na igrišču se je znašel vsiljivec in si poskušal zažgati roko. To se je zgodilo, ko je potekal obračun Diega Schwartzmana in Stefanosa Tsitsipasa. Med gledalci ob igrišču sta bila tudi Novak Đoković in Roger Federer, so poročali srbski mediji.

Tako je moški pritekel na igrišče in v znak protesta nosil majico z napisom »End UK private jets«, kot del protesta proti uporabi zasebnih letal v Združenem kraljestvu, najverjetneje, da bi opozoril na škodo v naravnem okolju.

Varnostniki so hitro odreagirali in protestnika odstranili z igrišča. Nobeden od teniških igralcev med dogajanjem ni bil blizu in igra se je kmalu nadaljevala, saj površina igrišča ni bila poškodovana.