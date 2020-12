Šok za svetovnega prvaka, izpustiti bo moral naslednjo dirko

Svetovni prvak formule 1(Mercedes) bo konec tedna izpustil drugo dirko za veliko nagrado Bahrajna v Sakhirju. Mednarodna federacija za avtomobilistični šport FIA je sporočila, da je bil Britanec pozitiven na obveznem testiranju za novi koronavirus pred novo preizkušnjo v Bahrajnu.»V skladu s protokoli za omejevanje covida 19 in smernicami za javno zdravje v Bahrajnu je Hamilton v osamitvi,« so sporočili iz FIE. »S postopki, ki jih določata FIA in formula 1, bomo zagotovili izpeljavo dirke konec tedna,« so še zapisali.Hamilton, ki je že nekaj dirk pred koncem sezone osvojil svoj sedmi naslov svetovnega prvaka (in se s tem izenačil z Nemcem) je v nedeljo v Bahrajnu osvojil svojo še 11. zmago v sezoni in 95. skupno v karieri. Dirko je sicer zaznamovala huda nesreča Francoza katerega dirkalnik je po trčenju v ograjo zajel ogenj . Francoz je imel neverjetno srečo in je utrpel le opekline po rokah.»V ponedeljek se je zbudil z blagimi simptomi, hkrati pa je bil obveščen, da je bil eden od njegovih stikov ob prihodu v Bahrajn prejšnji teden pozitiven. Tedaj so testirali Lewisa in njegov test je bil pozitiven. Pozitiven je bil tudi drugi test,« so sporočili iz Hamiltonove ekipe Mercedes. Hamilton ima blažje simptome, sicer pa se počuti dobro in je v formi, še pravijo v ekipi.