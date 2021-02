Šok pred začetkom velikega turnirja: 500 ljudi mora v izolacijo

Nove težave za najboljše teniške igralce sveta: potem ko so zaradi preživljanja karantene v Avstraliji in strogih ukrepov že zelo težko čakali, da se prvi turnir za grand slam vendarle začne, je sledil nov šok. V hotelu v Melbournu, v katerem so nastanjeni vsi igralci, se je namreč pri enem od delavcev pojavila okužba, več kot 500 ljudi, med njimi vsi igralci, pa so zato spet morali v izolacijo.



Šlo naj bi za prostovoljnega gasilca, ki je sodeloval pri organizaciji turnirja. Ker se je zadrževal v hotelu, je med njegove bližnje stike »padlo« kar 507 ljudi. Od tega je 160 igralcev, vsi pa so že bili ponovno testirani. Vsi morajo vseeno za zdaj ostati v izolaciji.



Vodja turnirja Craig Tiley vseeno ostaja optimističen, da se bo turnir začel po urniku. »Mislim, da je možnost, da so igralci okuženi, precej majhna. Pričakujemo, da bodo na testiranjih vsi negativni, a upoštevati moramo protokole. Šli bomo dan za dnem, verjamem pa, da se bo turnir lahko začel v ponedeljek,« je dejal.



Za zdaj so odpovedali le nekatere ogrevalne dvoboje, tudi žreb so s četrtka preložili na petek.

