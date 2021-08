Šok! Olimpijka (24) nenadoma umrla

Le nekaj dni po koncu olimpijskih iger v Tokiu in nekaj ur zatem, ko je objavila zapis o pritiskih, ki jih čutijo tekmovalci, je umrla novozelandska olimpijska kolesarka Olivia Podmore (24), ki je tekmovala na olimpijskih igrah v Rio de Janeiru leta 2016. Objavila je fotografijo, na kateri je na letališču nasmejana od ušesa do ušesa. Le nekaj ur kasneje je njena družina potrdila njeno smrt.



»Občutek, ko zmagaš, ni enak nobenemu drugemu občutku, a občutek, ko izgubiš, ko nisi izbran, četudi si se kvalificiral, ko si poškodovan, ko ne izpolniš pričakovanj družbe in nisi lastnik hiše, nisi poročen in nimaš otrok vse zaradi tega, ker skušaš vse podrediti svojemu športu, prav tako ni enak nobenemu drugemu občutku,« je zapisala pred smrtjo. Zapis so medtem že izbrisali.



Po smrti Olivie so se na spletnih omrežjih usuli izrazi sožalja in zapisi o tem, kako čudovita oseba je bila. »Danes si strla veliko src,« je zapisala olimpijska kolesarka Natalie Hansen.

