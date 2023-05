Šok: nekdanji nogometni reprezentant končal v priporu?! To naj bi zagrešil

Nekdanji nogometni vratar, nekoč tudi del ekipe reprezentance, Dejan Nemec, naj bi na Hrvaškem pristal v preiskovalnem zaporu. Razlog naj bi bilo tihotapljenje 14 kitajskih državljanov, seveda v zameno za denar, poroča Ekipa24.

Spletni portal Novogradiški godišnjak poroča, da so moči združili Bosanec, Slovenec, Srb in Hrvata. Njihove načrte so jim policisti pokvarili 10. maja, v Slavonskom brodu, nedaleč stran od avtoceste A3, ko so ustavili avtomobila, na katerih so bile slovenske registrske oznake. Enega je upravljal 70-letni Bosanec, drugega 46-letni Slovenec. V obeh avtomobilih je bilo še devet državljanov Kitajske. Ti naj bi na ozemlje Hrvaške stopili iz BiH, in sicer so z gumenjakom prečkali reko Savo. V bližini so odkrili še pet tujih državljanov, skupaj jih je bilo torej 14, in še druge zgoraj omenjene domnevne sostorilce.

Vseh pet je na koncu pristalo v priporu.