Šok na igrišču: mladi nogometaš slovenskega kluba se je zgrudil na tekmi

Samuel Ebuka Obi, posojeni nogometaš Gorice na Brdu, se je zgrudil na tekmi tretje nogometne lige med kluboma Brda in Škofja Loka.

Drama se je dogajala v drugem polčasu tekme, 19-letnemu nogometašu iz Gane pa sta takoj priskočila na pomoč klubski fizioterapevt in trener Brd.

15 minut oživljanja

Mladega nogometaša so oživljali 15 minut, tudi z defibrilatorjem, in k sreči je bilo uspešno. Po oživljanju so ga prepeljali v bolnišnico, kjer bodo opravili dodatne preiskave. »Obi je še vedno v šempetrski bolnišnici, danes pa ga v Ljubljani čaka slikanje srca z magnetno resonanco, ki nam bo podrobno povedala, kakšno je stanje,« je pojasnil športni direktor Gorice Admir Kršić, poroča Nogomania.

Samuel Ebuka Obi je nogometaš Gorice, za katero je v tej sezoni tudi odigral eno tekmo. V Slovenijo je pripel že leta 2021 in v svoji prvi sezoni v mladinski ligi zabil 21 golov na 20 tekmah. V Brda se je preselil septembra lani, v 3. SNL pa odigral 19 tekem, na katerih se je med strelce vpisal devetkrat.

Ob tem so se v Gorici odločili za akcijo pomoči mlademu nogometašu, zbiranje donacij, ves zaslužek od vstopnic za tekmo proti Taboru pa bo šel za pomoč Obiju.