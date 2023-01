Sodnica ga je pokazala, njeno potezo pozdravili z ovacijami (VIDEO)

Na tekmi ženskega portugalskega superpokala med Benfico in Sportingom je sodnica pokazala beli karton.

Ko so videli, da je nekomu na klopi slabo, so nesrečnežu pritekli na pomoč zdravniki obeh ekip. K sreči je vse minilo brez posledic, sodnica pa je izvlekla beli karton in ga ob bučnih ovacijah gledalcev pokazala zdravnikom.

Beli karton je novost v nogometu in se uporablja za prepoznavanje in spodbujanje poštene igre.