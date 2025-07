So Pogačarjeva kolesa na Touru sploh varna? Konkurentom so jih »sunili«

Kolesarski ekipi Cofidis so pred drugo etapo dirke po Franciji tatovi ukradli 11 koles v skupni vrednosti skoraj 145.000 evrov, zapis francoske zasedbe z družbenih omrežij povzema spletni portal Cycling news.

Tatovi so bili na pohodu v današnjih jutranjih urah pred drugo etapo od Lauwin-Planqua do Boulogne-sur-Mera. Iz ekipnega tovornjaka v bližini hotela v Bonduesu so odtujili 11 koles, vsako pa je vredno nekaj več kot 13.000 evrov.

»V noči s sobote na nedeljo smo bili žrtve tatvine. Na silo so odprli vrata v naš tovornjak z orodjarno. Vzeli so 11 koles, čeprav smo upoštevali vse varnostne ukrepe,« je francoska ekipa zapisala na Instagramu.

Ekipa Cofidisa je imela veliko težav, da je osmim kolesarjem v glavnini zagotovila kolesa za nastop v današnji etapi, ki jo je sicer pred slovenskim asom Tadejem Pogačarjem dobil Nizozemec Mathieu van der Poel.

Ni mogel začeti na posebej pripravljenem kolesu

Look, proizvajalec Cofidisovih koles, je obenem dodal, da Francoz Benjamin Thomas zavoljo tatvine ni mogel začeti etape na posebej pripravljenem kolesu v pikčasti preobleki, potem ko si je po prvem dnevu zagotovil pikčasto majico za najboljšega v seštevku najboljšega hribolazca. To majico je danes prevzel Pogačar.

Cofidis je nadalje zapisal, da je policija zjutraj začela preiskavo, obenem pa poziva tatove, da kolesa vrnejo.

Že se je dogajalo

To ni bila prva tatvina večjega števila koles na Touru, lani so denimo ekipi TotalEnergies prav tako odtujili 11 koles ter večino orodja.

Kot piše Cycling news, je lani na dirki Milano-Sanremo nekdanji kolesar in zdajšnji športni direktor Bahrain-Victoriousa Sonny Colbrelli zalotil in pregnal okoli deset mladih tatov, ki so skušali ukrasti kolesa ekipe pred začetkom enodnevne preizkušnje.

Leta 2021 so na svetovnem prvenstvu na velodromu v francoskem Roubaixu italijanski reprezentanci ukradli 20 visokotehnoloških koles, a jih je kasneje policija našla v Romuniji.