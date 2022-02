Smučarka se je po strašni nesreči oglasila iz bolnišnice (FOTO)

Ameriška alpska smučarka Nina O'Brien, ki je v ponedeljkovem finalu olimpijske veleslalomske preizkušnje tik pred ciljem grdo padla, si je ob padcu huje poškodovala levo nogo. Kot so sporočili iz ameriške smučarske reprezentance, si je 24-letnica zlomila golenico in mečnico, uspešno pa je že prestala prvo operacijo.

»Prepeljali so jo v bolnišnico v Jančingu, kjer so lokalni zdravniki opravili prvotno stabilizacijo noge. Zdaj se bo vrnila v ZDA, kjer jo čakajo nadaljnje preiskave in okrevanje,« je bilo sporočilo ameriške ekipe.

Oglasila se je tudi O'Brienova, ki je na instagramu objavila fotografijo iz bolnišnice in ob tem zapisala: »Torej, dala sem vse od sebe, mogoče je bilo preveč. Ves čas si ponavljam prizor v glavi in si želim, da bi teh nekaj zadnjih vrat odsmučala drugače. Ampak tako je. /.../ Rada bi se zahvalila vsem, ki so poskrbeli zame, še posebej tistim, ki so prihiteli k meni na ciljni črti, mojim zdravnikom in medicinskim sestram v Jančingu. Malo mi je hudo, a čutim tudi veliko ljubezni. Hvala vsem, ki ste se oglasili. Moj telefon je preplavljen z vašimi sporočili,« je sporočila Nina O' Brien.