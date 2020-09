Smučarji silijo v ospredje

TANJUG - TISKOVNA AGENCIJA Bojan Križaj v akciji

Srebro Jelovca

Križajeva smola v Ameriki

Na igrah v Lake Placidu leta 1980 je Bojan Križaj za las zgrešil bronasto medaljo v veleslalomu in pristal na za športnike nehvaležnem četrtem mestu.

Sedemdeseta in osemdeseta leta so v zgodovini olimpijskih iger zapisana kot leta, ko tudi olimpizem ni mogel mimo političnih razmer v svetu. Poleg bojkota poletnih olimpijskih iger v Moskvi leta 1980 Američanov in večine zahodnih držav in potem bojkota sovjetskega bloka štiri leta pozneje na OI v Los Angelesu se je najbolj tragičen dogodek v zgodovini iger zgodil leta 1972 na poletnih igrah v bavarski prestolnici München, kjer je skupina Palestincev ugrabila in pozneje ubila 11 izraelskih športnikov.Na teh, kot jih označujejo tudi »črnih« olimpijskih igrah v bavarski prestolnici je nastopilo 24 športnikov iz Slovenije, seveda kot članov jugoslovanske reprezentance. Po dveh zlatih nastopihv največjem mestu Bavarske slovenski športniki niso ravno blesteli. Še najbolj se je medaljam približala metalka kopja iz Celja, ki je za eno mesto izboljšala svojo uvrstitev izpred štirih let, ko je bila v Ciudadu de Mexicu šesta. Lep uspeh sta dosegla tudiin, ki sta v dvojcu v kanuju na divjih vodah zasedla šesto mesto.Na peto mesto se je uvrstila tudi jugoslovanska košarkarska reprezentanca, za katero je igral Istran. Dolgoletnega košarkarja in pozneje trenerja ljubljanske Olimpije je imel zaradi dela, študija ter bivanja v Ljubljani domala ves športni svet v Sloveniji za domačega igralca. Kot zanimivost v zgodovini slovenskega olimpizma pa ne smemo pozabiti omeniti, da je v atletski štafeti 4 x 400 metrov v Münchnu nastopil tudi. Štiriindvajset let pozneje se je v Atlanti med olimpijske udeležence vpisal še njegov sinČez štiri leta v kanadskem Montrealu je bilo v 86-članski jugoslovanski olimpijski odpravi tudi osem Slovencev. V individualnih športih nihče od njih ni dosegel vidnejšega rezultata. Košarkarska reprezentanca Jugoslavije je v Kanadi osvojila srebrno medaljo, med njimi tudi »naš« Vinko Jelovac, petega mesta jugoslovanske rokometne reprezentance pa se je veselil tudi CeljanNa olimpijske igre v Moskvo leta 1980, ki so se v zgodovino zapisale predvsem po bojkotu Amerike in njenih zahodnih zaveznic zaradi sovjetskega vojaškega posredovanja v Afganistanu leto dni prej, se je v okviru 162-članske jugoslovanske »delegacije« podalo 11 slovenskih športnikov. Najboljša rezultata sta takrat od slovenskih športnikov dosegla plavalec, ki je v disciplini 1500 metrov v prostem slogu, kjer je zmago slavil neprekosljivi domačin, osvojil peto mesto, in, ki je na teku na 400 metrov z ovirami zasedel prav tako ugledno peto mesto. Z osmim mestom se je na cestni kolesarski dirki izkazal šeZimski športniki v tem času niso imeli tako razburljivih časov. V japonskem Sapporu leta 1972 je največji uspeh dosegel, ki je na veliki skakalnici z osmim mestom izboljšal dosedanji najboljši dosežek kakšnega slovenskega oziroma jugoslovanskega športnika na zimskih olimpijskih igrah.pa je z 10. mestom na mali skakalnici nakazal, da delo v skakalnem športu v Sloveniji napreduje. Na Japonsko so potovali tudi hokejisti, ki pa jim je uspelo samo na tekmi s Švicarji izvleči remi in so pristali na zadnjem mestu. Najbrž ni treba posebno poudarjati, da so reprezentanco tvorili hokejisti Olimpije in Jesenic, leje prihajal iz zagrebškega Medveščaka.Čez štiri leta v avstrijskem Innsbrucku so hokejisti, spet seveda sami Slovenci, ki jim je družbo delal le Hrvat, bili boljši. Po uvodnem porazu z ZDA so v tolažilni skupini premagali Švico in Bolgarijo, izgubili pa proti Romuniji, Japonski in Avstriji ter pristali na koncu na 10. mestu. Sicer pa je v glavnem mestu Tirolske prvič na olimpijskih igrah nastopil, ki je v veleslalomu takrat zasedel 18. mesto.Napoved prve zimske olimpijske medalje je prišla leta 1980 v ameriškem Lake Placidu na severu zvezne države New York, kamor je odpotovalo 14 slovenskih športnikov. Tam je Bojan Križaj za las zgrešil bronasto medaljo v veleslalomu in pristal na za športnike nehvaležnem četrtem mestu. Njegov uspeh, največji dotedanji v zimskih športih za jugoslovansko reprezentanco na olimpijskih igrah, je z osmim mestom dopolnilje bil takrat dvanajsti. Napoved, da bo na naslednjih igrah drugače.Prihodnjič: Igre v Sarajevu.