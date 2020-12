Smučar Žan Kranjec v tragični nesreči izgubil očeta

Velika podpora družine

Družino najboljšega slovenska smučarjaje prizadela velika tragedija. Včeraj sredi dneva se je namreč smrtno ponesrečil njegov oče.Življenje je izgubil v nesreči pri delu v Ratečah, ko je padel s strehe. V Bukovici pri Vodicah, kjer živi družina, je sicer vodil podjetje, ki se ukvarja s krovstvom in tesarstvom.Iz Smučarske zveze Slovenije (SZS) so sporočili, da se je 28-letni smučar že vrnil domov s treningov v Reiteralmu v Avstriji, in zaprosili za spoštovanje njegove zasebnosti v teh težkih časih.Kranjčeva družina je bila vedno največji podpornik Žanove uspešne športne poti, starša sta zanj pesti stiskala tudi na številnih najbolj oddaljenih tekmah, med drugim sta letos januarja v živo pospremila njegovo zmago v Adelbodnu.Smučarski svet je sicer letos že pretresla zelo podobna tragedija: februarja je pri padcu s strehe umrl tudi oče najboljše smučarke zadnjih let , Američanke