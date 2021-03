Šmarski nogometaši bogatejši za defibrilator

Hitra odzivnost in ustrezna oprema sta v trenutkih, ko se zgodi zastoj srca, ključni.

Nogometni klub Šmarje pri Jelšah je že vrsto let valilnica perspektivnega nogometnega kadra v mladinskih selekcijah. V klubu je skupaj aktivnih nekaj več kot 130 igralcev, delo z mladimi in skrb za zdravo in aktivno preživljanje prostega časa pa sta njihovo osnovno poslanstvo že skoraj osem desetletij.Tudi zato in zato, ker je nogometni kompleks v osrčju Šmarja pri Jelšah, v bližini stanovanjskih blokov in druge infrastrukture, kjer sta poseljenost prebivalcev in pretok ljudi velika, so s pomočjo podjetja Pišek Vitli Krpan kupili nov defibrilator. Namestili so ga na kompleks ob njihovem igrišču, s čimer so omogočili dostop do njega vsakomur, ki bi v tem delu Šmarja nujno potreboval pomoč ob nenadnem srčnem zastoju.»Pri Krpanu se zavedamo, da sta hitra odzivnost in ustrezna oprema v trenutkih, ko se zgodi zastoj srca, ključni, zato smo nogometnemu klubu omogočili nakup potrebnega defibrilatorja. V akcijah ozaveščanja pomena zdravja, solidarnosti in medsebojne pomoči bomo na lokalnem nivoju sodelovali tudi v prihodnje,« pravi lastnik podjetja Pišek Vitli Krpan, ki je defibrilator predal predsedniku NK Šmarje pri JelšahPodjetje Krpan, ki ima 40-letno tradicijo proizvodnje gozdarskih vitlov in druge gozdarske mehanizacije v Šmarju, s tem dokazuje, da se zaveda odgovornosti do lokalnega okolja.