Slovo od nogometa, Ibrahimovića premagale solze (VIDEO)

»Toliko spominov in čustev je bilo na tem stadionu. Ko sem prvič prišel, si mi dal srečo, ko drugič, si mi dal ljubezen. Želel bi se zahvaliti moji družini in bližnji na potrpežljivosti. Želel bi se zahvaliti moji drugi družini, igralcem, trenerju in njegovi ekipi na odgovornosti, ki so mi jo dali. Želim se zahvaliti direktorjem za priložnost, ki mi je bila dana,« je dejal Zlatan Ibrahimović, nogometaš bošnjaško-hrvaških korenin. Na koncu se je zahvalil še navijačem, ki so ga pričakali odprtih rok: »Milanist bom vse življenje. Napočil je čas, da se poslovim od nogometa, ne pa tudi od vas. Težko je, polno je čustev. Vidimo se, če bo sreče. Forza Milan in zbogom.«

Navijači so za Ibrahimovića na San Siru pripravili koreografijo in »God-bye«, po tekmi pa se jim je zahvalil tudi sam. Solze ni zmogel ustaviti.

Kot je znano, milanski nogometni klub 41-letnemu nogometašu ni ponudil nove pogodbe. V zadnjih sezoni so ga pestile poškodbe, v štirih nastopih pa je na zelenici zbral 144 minut. Zapisal se je tudi v zgodovino kot najstarejši strelec v Seriji A, saj je marca uspešno izkoristil kazenski strel proti moštvu Udineseja.

Še februarja je Ibrahimović dejal, da je bog in številka ena ter da ima še veliko za pokazati. A telo je očitno reklo, da ima dovolj.