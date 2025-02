Slovenski travmatolog iz UKC Ljubljana se je razpisal o Dončićevi poškodbi

Življenje profesionalnega športnika poleg denarja in slave zaznamujejo tudi poškodbe in nič drugače ni, če si eden najboljših košarkarjev na planetu. Znano je, da se je Luka Dončić, ki se je ravno preselil iz Teksasa v sončno Kalifornijo, sredi decembra hudo poškodoval.

Že to, da je sredi tekme in brez kontakta s soigralcem nenadoma obstal, je bilo skrb vzbujajoče, ko tudi po več dneh še ni mogel normalno hoditi, niti vstati s stola, je bilo jasno, da gre za precej bolj resno poškodbo, kot so njegovi oboževalci in soigralci sprva mislili. Dončić, ki bo konec februarja dopolnil 26 let, si je poškodoval mečno mišico. Gre za poškodbo, ki je pri športnikih precej pogosta, a to ne pomeni, da jo gre jemati zlahka.

Poškodba ni enostavna

»Poškodujejo se mišična vlakna in mišična ovojnica pri prekomernem nategu. Poznamo več stopenj poškodbe, od blagega natega do večje strganine. Okrevanje je odvisno od stopnje poškodbe. Pri blagih nategih lahko samo dva do tri tedne, pri večjih strganinah tudi nekaj mesecev. Operativno zdravljenje je potrebno le redko,« pojasnjuje travmatolog asistent Marko Macura, strokovnjak za športne poškodbe in dolgoletni zdravnik slovenske košarkarske reprezentance.

Macura sicer dodaja, da gre za poškodbo, ki je pri košarkarjih precej pogosta, saj je šport poln teka, skokov in pristankov, pri vsem tema pa igralec obremenjuje stegensko mišico.

»Po takšnih poškodbah velja previdnost pri pripravi na fizično aktivnost z zadostnim ogrevanjem, raztezanjem, spodbujanjem prekrvitve, mišičnim steznikom za preusmerjanje toka krvi iz povrhnjih ven v globoke. V splošnem tovrstne poškodbe ne smatramo za problematično oz. težko rešljivo,« pravi travmatolog.

Ali bo lahko Luka za novo ekipo Los Angeles Lakers torej zaigral že v soboto, kot mnogi namigujejo, ali pa se bo Jezernikom pridružil v ponedeljek ali torek, ko se bodo pomerili z Utah Jazz, morda je še preuranjeno ugibati, vsekakor bo treba najprej preveriti, kako se Dončićeva mišica celi in ne pretiravati z obremenitvami.

Lakersom zmaga, Dallasu poraz

Se je pa Luka Dončić že udeležil prve tekme kot član Jezernikov. Svoje nove soigralce je sicer spremljal s klopi, a jim je, kot kaže, tudi tako prinesel srečo, saj so LA Lakers s kar 122:97 porazili drugo ekipo iz Los Angelesa Clippers. Dončićev bivši klub je medtem prvo tekmo po eni najbolj kontroverznih športnih menjav izgubil proti Philadelphii 76ers, in sicer za le dve točki.