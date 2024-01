Slovenski šport zavit v črno: umrl star komaj 41 let

»Žal nas je v tem prazničnem času pretresla vest, da nas je po težki bolezni mnogo prezgodaj zapustil naš nekdanji odlični levokrilni igralec in kapetan Leon Mikulin (letnik 1982). Na svoji dolgi športni poti se je leta kalil v mlajših selekcijah Rokometnega društva Ribnica in kasneje postal nepogrešljivi člen prve ekipe, s katero je osvojil prvo ribniško medaljo v samostojni Sloveniji,« so sporočili okoli božiča iz Rokometnega kluba Riko Ribnica.

Po pisanju portala e-utrip je 41-letnik izgubil boj z zahrbtno boleznijo, s katero se je boril zadnje dve leti.

V arhivu RK Riko Ribnica je zapisano, da je »njihov nekdanji kapetan, tudi član državne mladinske reprezentance, v sezoni 2010/11 osvojil prvo medaljo v klubski zgodovini: bronasto v pokalu Slovenije. Še naslednjo sezono je odigral v Ribnici, kariero pa leto dni kasneje sklenil v Kočevju.«