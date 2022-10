Slovenski šport žaluje: po hudi bolezni umrl dolgoletni funkcionar

V 76. letu je po dolgi bolezni umrl Branko Brezigar, dolgoletni nekdanji podpredsednik Kajakaške zveze Slovenije (KZS) in gonilna sila kajakaštva v Solkanu in Posočju, so sporočili s KZS.

Brezigar, rojen v Solkanu, je odraščal v športni družini, a njegova prva izbira ni bilo kajakaštvo. V mladosti se je zahvaljujoč bratu vključil v nogomet, kasneje pa se je izkazal kot rokometni vratar, je zapisal vodja programa prireditev in športa za vse pri KZS Jakob Marušič.

Branko Brezigar je v kajakaštvo prišel s sinom Miho, ki je tekmoval za solkanski klub, in v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja je prevzel operativno vodstvo kluba Soške elektrarne, kjer je med drugim uspešno tudi izpeljal projekt novega kajakaškega centra.

Z novim objektom se je vrgel v organizacijo tekmovanj tako v Solkanu kakor v Trnovem ob Soči in kasneje v Tacnu pri Ljubljani. Pod njegovo taktirko je bilo izpeljanih več svetovnih in evropskih prvenstev ter tekmovanj za svetovni pokal.

»S tem je vsem pokazal, da se da vdihniti življenje stvarem, za katere jih večina trdi, da ni mogoče. To mu je bil izziv in gonilo, da je v kajakaštvu vztrajal še dolgo po tem, ko njegov sin ni več veslal. Vedno novi uspehi kajakašev in kanuistov, ki so prihajali iz 'njegovega' kluba, so mu dajali energijo za vedno nove projekte in izboljšave,« je zapisal Marušič.

Klub je v njegovem času prinesel prvega članskega svetovnega prvaka, danes pa se Kajak klub Soške elektrarne lahko pohvali z desetimi naslovi svetovnih prvakov v članski konkurenci.