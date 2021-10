Slovenski šport pretresen: mnogo prezgodaj umrl nogometaš

Slovenski nogomet je pretresla vest, da je umrl Goran Žižek, član nogometnega kluba Polana. To so sporočili na uradni strani kluba in pokojnemu nogometašu namenili naslednje besede:

»Ko ti življenje je čaša trpljenja, je smrt odrešitev je tožba odveč … Le mir in pokoj, mi dragi želite … in zame prižgite lučko v spomin …” Jasno četrtkovo jutro nas je pretreslo z vestjo, da nas je mnogo prezgodaj zapustil dragi prijatelj in nekdanji nogometaš našega kluba Goran Žižek. Gorički, tvoj nasmeh, srčnost in borbenost bodo za vedno ostali v našem spominu. Hvala ti! Počivaj v miru,«

Goran Žižek je v dresu NK Polana nastopal tudi v 3. SNL, in zbral 32 nastopov in dosegel 4 gole.